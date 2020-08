Knokke : les touristes d'un jour indésirables jusqu'à la fin de la vague de chaleur

Le bourgmestre de Knokke Leopold Lippens - © RTBF

Ce lundi, le tourisme d'un jour est formellement déconseillé à Knokke, explique Leopold Lippens, interrogé par la RTBF : "On a des gens qui viennent de Bruxelles, de Gand, d'Anvers, de Liège, du nord de la France et de la Hollande, et qui considèrent qu'ils peuvent se permettre de se conduire comme ils veulent dans une station balnéaire où on a des règles de base, auxquelles s'joutent les règles du coronavirus, et ils ne les respectent pas! Nous avons eu un surplus de monde et ce n'était plus possible de garantir la sécurité du point de vue des ambulances, des pompiers, de la sécurité pour la police. Donc on a décidé d'essayer de limiter les touristes d'un jour".

Les habitants de la commune, propriétaires d'une seconde résidence, touristes de plusieurs jours et travailleurs peuvent, eux, encore s'y rendre. Durant la vague de chaleur nationale, toute personne devra se munir d'une preuve justifiant son déplacement à Knokke (carte d'identité, réservation d'hôtel, attestation d'emploi...). Sans bonne raison, les arrivants seront forcés de faire demi-tour. Cette décision est prolongée jusqu'à la fin de la vague de chaleur.