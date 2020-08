Knokke : les touristes d’un jour à nouveau bienvenus, dès ce mercredi

Les visiteurs d’un jour sont à nouveau les bienvenus à Knokke-Heist à partir de mercredi. C’est le bourgmestre Leopold Lippens qui l’annonce ce mardi. Selon le bourgmestre de Knokke, l'agitation et le nombre d'incidents dans la municipalité côtière ont suffisamment diminué pour que la décision soit levée.

Après avoir clairement fait savoir vendredi dernier que les touristes d'un jour devaient s'abstenir de venir dans sa cité balnéaire, le bourgmestre de Knokke, Leopold Lippens, a fait savoir que ces touristes étaient à nouveau les bienvenus dès mercredi.

La police veillera au respect des mesures

À partir de mercredi, les touristes d'un jour sont à nouveau les bienvenus à Knokke-Heist. Toutefois, la police locale continuera à surveiller de près le respect des mesures sanitaires pour prévenir la diffusion du coronavirus, et le respect code vestimentaire local.

M. Lippens souligne que tout le monde doit suivre les règles. "Je compte sur les résidents, les commandants en second et tous les visiteurs pour faire preuve de l'esprit civique nécessaire. Il est essentiel que chacun respecte l'obligation de porter un masque sur l'ensemble du territoire, maintienne la distance sociale nécessaire et respecte toutes les règles d'hygiène dans nos magasins et restaurants", déclare M. Lippens.