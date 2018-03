Klarafestival: expérience spirituelle et musicale cette semaine à Flagey

Le centre Flagey à Bruxelles n’est pas seulement un lieu où il est possible d'écouter de la grande musique ou de regarder des dessins animés, comme Anima. Il peut aussi vous aider à vous poser des questions sur le monde d’aujourd’hui en faisant entendre la voix de philosophes, de scientifiques et des membres des religions. En ce moment se déroule le Klarafestival. Au coeur de celui-ci, est organisé un mini-festival qui propose The Pslams Experience, l'expérience de psaumes. Au micro de La Première, le directeur du centre Flagey Gilles Ledure vient en parler.

D’où est partie cette idée de festival au cœur de la spiritualité?

"Vous venez d’évoquer que Flagey a pour but de lier musique, sciences, mais aussi littérature et pensée philosophique autour des grandes questions de notre temps. Vous allez me dire que tout le monde le fait. Effectivement, nous le faisons comme les théâtres, comme l’opéra, comme d’autres salles culturelles dans cette ville et dans ce pays. Mais le but est aussi de lier cette pensée à la musique. Parce que la musique est quand même ce qui nous entoure le plus, c’est ce que les gens écoutent quasiment pendant toute la journée. Et souvent la musique est porteuse de messages extrêmement forts, qu’on peut fredonner, les petites chansons qu’on passe, etc."

"Partant donc de cette idée que la musique elle-même peut véhiculer la pensée, nous avons retrouvé et retravaillé des textes qui sont millénaires, qui sont ceux des psaumes et qui sont mis en musique depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd’hui, encore toujours et encore et encore."



Les psaumes de David, c’est quoi ?



"Les psaumes de David sont des textes qui remontent même au roi Salomon. Ce sont des textes qu’on retrouve dans les trois grandes religions monothéistes : l’islamisme, le judaïsme et la chrétienté."

"En tout cas, elles s’inspirent de ces textes, les retravaillent, les revendiquent et les citent tout au long de leurs écrits. Donc, les trois grands écrits monothéistes, que ce soit la Bible ou la Torah, vous retrouvez les psaumes dans chacun de ces textes à divers moments du récit et du texte."



Et ils parlent de quoi ?



"Ça parle de tout. Ça parle surtout de la condition humaine. C’est ça qui est très fort, c’est que ces textes qui sont millénaires, dont on ne sait pas très bien à quel moment ils apparaissent exactement - certains on le sait, d’autres on ne le sait pas — parlent en fait des joies, de l’espoir de l’être humain, mais aussi de sa détresse, des moments très difficiles qu’il passe."

"Je pense par exemple au peuple juif qui est exilé à un certain moment, qui quitte son pays, qui se retrouve seul dans le désert, il fait chaud, les enfants ont soif, les femmes pleurent et les hommes sont en détresse, et tout à coup ils s’adressent à quelqu’un qu’ils ne connaissent pas, notamment à Dieu, pour dire toute leur détresse. Voilà, c’est donc une façon, une poésie pour parler de sa condition."



Vous ne devenez pas un lieu religieux à Flagey ?



"Non, pas du tout. Et c’est aussi pour ça qu’on l’a fait, parce que justement aujourd’hui on ne peut plus parler de religion sans se retrouver dans un camp. Est-ce qu’on est prosélyte, est-ce qu’on est athée, est-ce qu’on l’est de façon pure ? Non, la religion fait partie de la pensée de l’être humain, la spiritualité fait partie de ses devoirs de réflexion et nous participons à ce mouvement."



Et ça fait suite à ce que vous avez organisé avec Le Soir et la RTBF, La Religion dans la Cité, il y a deux ans. Ce n’est pas anodin que cet événement ait lieu autour du 22 mars, jour de commémoration des attentats de Bruxelles?

"Exactement. C’est le moment fort où on a eu l’idée de travailler plus sur la spiritualité et sur ces modes d’expression. Parce qu’en fin de compte, il s’agit d’une réflexion sur la forme et le fond et nous croyons qu’en tant qu’institution culturelle, nous devons donner une explication à cette relation entre le fond et la forme."

"C’est donc né au moment où on avait créé ces rencontres autour de la religion dans la cité, qui pouvaient aussi d’ailleurs être la laïcité, et c’est aussi évidemment un moment qui a pris une tournure très particulière à partir du moment où on a été confronté à la violence extrême d’une fausse interprétation d’une religion."



Concrètement, ce sont six concerts qui seront donnés en trois jours — mardi, mercredi et jeudi — à Flagey, mais dans le lieu magique qu’est l’Abbaye de la Cambre.



"Oui, on a demandé aux moines si on pouvait utiliser leur lieu et ils ont très gentiment accepté. La fabrique d’église a accepté. Nous croyons que c’est une façon de se promener entre les deux lieux. Les gens recevront un petit lanterneau avec une bougie dedans et de quoi se restaurer en cours de route, et ça leur permettra donc de faire une petite promenade qui sera une petite promenade de réflexion."