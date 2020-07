Kiné : la rééducation via une application va être remboursée sous certaines conditions

Le Comité de l’assurance de l’Inami a donné son feu vert pour que l’on rembourse à l’avenir les traitements de kinésithérapie passant par des exercices réalisés à l’aide d’une application mobile comme "moveUP", utilisée après prothèse totale primaire de la hanche ou du genou.

Dans un premier temps, dès octobre prochain, le remboursement ne concernera que des patients acceptant de prendre part à une étude clinique menée dans différents hôpitaux et coordonnée par l’UZ Gent.

Ensuite, à partir de septembre 2021, le remboursement sera élargi.

Module de reporting nécessaire pour validation

Il "se fera par le biais d’une convention conclue entre l’Inami et les dispensateurs de soins (hôpitaux et kinésithérapeutes)", communique l’Inami. Il couvrira entre autres la phase pré-utilisation, avec explication au patient du fonctionnement, et l’équipement (smartphone ou autre) nécessaire pour l’utiliser. Si un suivi est nécessaire avec présence physique du kinésithérapeute, cela sera également couvert.

L’application, pour être validée et faire l’objet d’une convention de remboursement, doit contenir un "module de reporting avec les résultats du patient", permettant de suivre son progrès.