Kim Clijsters à nouveau sur les courts: d'autres sportifs ont réussi de brillants retours gagnants

Ils ont brillé dans leur discipline avant d'annoncer leur retraite. Mais en manque de gloire et de compétition, ils ont finalement fait leur retour sur le devant de la scène sportive. Voici quelques uns des retours gagnants les plus réussis. Le nageur américain, Michael Phelps, avait annoncé son retrait des bassins en 2012. L'athlète vient de vivre quelques années fastes. Avec 10 titres et 4 records du monde obtenus lors des championnats du monde 2009 et 2011 et huit titres gagnés aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Il décide alors de lever le pied mais reviendra finalement à la compétition quelques années plus tard, aux JO de Rio en 2016. Âgé de 31 ans, il s'adjuge cinq titres olympiques supplémentaires dont deux en individuel. Il est, comme en 2004, 2008 et 2012, l'athlète le plus médaillé des JO, tous sports confondus et est sacré nageur de l'année. Il annoncera pour la deuxième fois - et cette fois pour de bon - sa retraite à la fin de la compétition.

Michael Phelps remporte 5 titres olympiques à Rio, après son retour à la compétition.

Victoire de Kim Clijsters à l'Open d'Australie en 2011.

Kim Clijsters connait une première carrière de 1997 à 2007 lors de laquelle elle remporte 34 titres et se classe un moment première mondiale. Elle fait ses adieux, très émue, lors de la finale du tournoi d'Anvers. Mais "ne jamais dire jamais", après la naissance de sa fille en 2008, Kim Clijsters annonce son retour sur les courts. Une deuxième carrière couronnée de succès avec, notamment, deux victoires à l'US Open, un Open d'Australie et un Masters. Elle est élue joueuse de l'année en 2010. Elle se retire finalement une deuxième fois en 2012, victimes de blessures à répétition. Une fin de carrière synonyme de nombreux hommages de ses pairs. Sur Twitter, le 12 septembre 2019, elle annonce son deuxième retour à la compétition pour 2020.

5 images © Tous droits réservés

Georges Foreman débute sa carrière de boxeur professionnel en 1969. Le jeune athlète enchaîne les victoires par KO et connait sa plus célèbre face à Joe Frazier en 1973. Il lui ravit alors le titre de champion du monde. En 1977, suite à une vision, Georges Foreman prend sa retraite et devient pasteur. Il a alors 28 ans. A cours d'argent, il reviendra finalement à la compétition dix ans plus tard! Et, bien qu'enkilosé, "Big Georges" engrange des victoires et même un titre de champion contre Michael Moorer en 1994. Un combat qui lui permet de se remettre de sa défaite, jamais digérée, contre Mohammed Ali en 1974. Il a détenu le record du plus vieux boxeur à avoir gagné un titre de champion jusqu'en 2011. Il se retire définitivement de la compétition en 1997.

Michael Jordan, numéro 23 des Chicago Bulls.

Michael Jordan rejoint les Chicago Bulls en 1984. Il devient rapidement une des vedettes de la NBA grâce à ses capacités hors norme. Après six titres de champion gagné avec son équipe, il prend sa retraite en 1999 à 36 ans. Mais à l'été 2001, Michael Jordan exprime l'envie de revenir sur le terrain. Ce qu'il fera finalement en septembre avec les Wizards de Washington. Le 21 février 2003, Michael Jordan devient le premier joueur de quarante ans à marquer 43 points dans un match de la NBA. Il détient les records pour la plus forte moyenne de points marqués par match en saison régulière sur l'ensemble de sa carrière (30,12 points par match) et intègre le Basketball Hall of Fame en 2009.