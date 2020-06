Kidnapping à Genk : détention confirmée pour trois suspects interpellés

La chambre du conseil de Tongres a confirmé mardi la détention de Lahoussine ElHaski, de sa compagne Samira Bouloudo et de Mohamed Laktit, a indiqué le parquet limbourgeois. Ces trois personnes sont suspectées d'être impliquées dans l'enlèvement d'un garçon de 13 ans à Genk.

Dans la nuit du 20 au 21 avril, quatre à cinq individus masqués et armés, vêtus d'uniformes de police néerlandais, ont débarqué au domicile d'Erhan T., à Genk. Ils ont emmené de force le fils d'Erhan, âgé de 13 ans. L'adolescent a passé 42 jours en captivité. Il a été enfermé dans trois endroits différents, parmi lesquels une habitation dans le quartier de Meulenberg, à Houthalen, et

vraisemblablement au domicile parental de la famille Bouloudo à Masseik.

Appel

Après le paiement d'une rançon de 330.000 euros, il a été libéré peu après minuit le lundi de Pentecôte. L'avocat Hans Valkenborg, qui était présent à l'audience devant la chambre du conseil mardi avec son client Lahoussine El Haski, a déclaré peu après qu'il ferait appel de la décision. L'avocat ne voit pas suffisamment d'indices sérieux de culpabilité pour maintenir son client en détention plus

longtemps. Une fois l'appel introduit, la chambre des mises en accusation d'Anvers analysera le dossier.

L'épouse de Lahoussine El Haski, Samira Bouloudo, a également vu sa détention prolongée. Elle est la sœur de l'extrémiste musulman Khalid Bouloudo, qui est également en détention préventive. Son avocat, Michiel Van Kelecom, ne voulait pas faire de commentaire.

Mohamed Laktit était libéré sous conditions après son arrestation dans la matinée du 1er juin. Le vendredi 12 juin, ce dernier a toutefois été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction, avait annoncé son avocat Gino Houbrechts. Ses frères Abderrahman et Yassin ont également été placés sous mandat d'arrêt.

Le frère Aziz et la soeur Naima de Khalid Bouloudo sont en détention, tout comme Gülhan Yildirim de Zutendaal, Yousef A. de Houthalen-Helchteren et Omar L. d'Anvers. Un onzième suspect a, dans le cadre de l'enquête, été placé dans une institution pour mineurs. Il ne s'agit pas du fils d'El Haski et de Samira Bouloudo, contrairement à ce qui avait été avancé mardi dans une dépêche

de Belga. Le fils du couple n'est pas un suspect dans cette affaire.