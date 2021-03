Khalil Aouasti (PS) : "En l'état actuel, je ne voterai pas la loi pandémie"

"Ça ne m’inquiète pas aujourd’hui, mais l’extrême-droite n’est plus une hypothèse en Europe", souligne M. Aouasti. "C’est clair qu’il ne faut pas, demain, mettre en les mains d’un gouvernement d’extrême-droite, potentiel vu les scores du Vlaams Belang en Flandre, une loi qui lui permette d’attenter à nos droits et libertés fondamentaux."

Il n’y aura pas de Big Brother en Belgique

L’autre dossier très épineux de cette loi, c’est la question de la gestion des données privées. L’Autorité de Protection des Données s’est déjà penchée sur le sujet et a rendu un avis au vitriol.

"Il y aura une ligne rouge à ne pas dépasser, un État Big Brother, c’est hors de question", note Khalil Aouasti. "Après, qu’il y ait une gestion de données, des banques de données qui soient constituées pour divers motifs, ça existe déjà aujourd’hui, comme les bases de données policières, de santé, la banque carrefour de la sécurité sociale, etc. Elles sont utiles. La question, c’est comment organiser ces nouvelles banques de données ? Qui est dedans ? Quelles sont les données récoltées ? Pour quelles finalités ? Qui les traite ? Comment on les efface ?", complète le député qui signale aussi qu’en l’état, "il ne votera pas le texte".

Aujourd’hui dans cet article 6 relatif au traitement des données, "on n’y voit absolument pas clair. Être transparent vis-à-vis du citoyen, c’est primordial, surtout dans ces temps où l’on perd l’adhésion de la population face aux mesures sanitaires", appuie Mme Rohonyi.

Il y a une concentration des pouvoirs dans le chef d’une seule personne

Lorsqu’on parle de gestion des données en Belgique, on pense tout de suite à Franck Robben. "On voit que le droit à la vie privée de nos concitoyens et concitoyennes n’est pas correctement balisé parce qu’aujourd’hui l’État – je ne sais pour quelle raison – a à chaque fois recours au même bras droit informatique, à savoir la Smals (NDLR: l’ASBL qui assure la quasi-totalité des prestations informatiques de l’État, et qui gère ce faisant les données du testing, du tracing ainsi que les bases de données Sciensano). Et donc, tant qu’on n’a pas fait la clarté là-dessus, on a de grandes craintes quant à ce qui peut être fait dans le cadre de cet avant-projet", soulève la députée DéFI.

"Il y a un problème de concentration des pouvoirs dans le chef d’une seule personne qui est à la tête de plusieurs organes alors que ceux-ci doivent pouvoir s’autocontrôler, c’est le cas de l’Autorité de Protection des Données", complète-t-elle.

"Franck Robben doit se démettre de ses fonctions. Le gouvernement a-t-il encore le contrôle sur lui ? La question a été posée au secrétaire d’État à la Digitalisation, Mathieu Michel. Il a indiqué lui-même que M. Robben a agi sans mandat. Il doit donc se démettre de ses fonctions", conclut Khalil Aouasti, député fédéral PS.