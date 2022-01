Kazakhstan : le président Tokaïev promet une réponse "ferme" aux manifestations

Le président du Kazakhstan a promis mercredi une réponse "ferme" aux troubles sans précédent qui secouent ce pays d’Asie centrale, au cours desquels des manifestants ont pris d’assaut des bâtiments gouvernementaux.

Internet et les téléphones portables étaient bloqués mercredi dans cette ex-république soviétique. Le mouvement de colère qui avait éclaté dimanche dans une ville de province après une hausse des prix du gaz, s’est étendu à Almaty, capitale économique et plus grande ville du pays, dans la nuit de mardi à mercredi.

"En tant que président, je suis contraint de protéger la sécurité et la paix de nos citoyens, de m’inquiéter de l’intégrité du Kazakhstan", a déclaré, en russe à la télévision kazakhe, Kassym-Jomart Tokaïev, ajoutant qu’il avait l’intention "d’agir de la manière la plus ferme possible".

Près de 5000 personnes ont été dispersées par la police à coups de grenades assourdissantes et de gaz lacrymogène à Almaty dans la nuit de mardi à mercredi, selon des journalistes de l’AFP.

Mercredi après-midi, un groupe de plusieurs milliers de manifestants a pris d’assaut le bâtiment de l’administration de la ville, parvenant à pénétrer à l’intérieur malgré les tirs de grenades et de gaz de la police, selon un journaliste de l’AFP.

Des hommes en uniforme de police ont été aperçus déposant leurs boucliers et leurs casques pour embrasser les protestataires.

Cette crise est la plus grande menace à ce jour pour le régime mis en place par l’ancien président Nazarbaïev, qui a dirigé le pays jusqu’en 2019 mais conserve une grande influence.