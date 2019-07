Kayak interdit en Wallonie, quelles sont les alternatives ?

La navigation en kayak sur les cours d’eau en Wallonie n’est plus autorisée. Mais, pas de panique, il est toujours possible de s’adonner à la pratique du kayak ou autres sports aquatiques. Voici un aperçu des possibilités dans tout le pays.

Pour bon nombre de Belges, les Ardennes riment avec promenades en forêt mais aussi avec balades en kayak. Seulement, la Lesse et l’Ourthe et la Semois ne sont plus navigables en kayak. Pour les accros de la pagaie et autres sports aquatiques, il existe pourtant des alternatives…

Kayak dans le Limbourg

À 20 kilomètres de Genk et à 50 kilomètres de Liège, on retrouve Kajak Maasland, un établissement qui s’occupe de la location de kayaks, de raftings et de canoës à Lanaken. Les kayaks peuvent naviguer sur deux canaux, l’un du côté belge (Zuid-Willemsvaart) et l’autre du côté néerlandais (canal Julianna).

"Ici, on peut naviguer, les autorités maritimes font en sorte qu’il y ait toujours assez d’eau", explique Alice Awouters de Kajak Maasland, "Nous sommes une petite entreprise, ce n’est pas comme les entreprises de kayak sur la Lesse, mais nous pouvons accueillir maximum 400 personnes."

Bateaux électriques dans le Hainaut

Dans le Hainaut, les fans d’activités aquatiques seront ravis. Ils peuvent faire une balade en bateau électrique sans permis sur le canal du centre. Les lacs de l’Eau-d’Heure près de Cerfontaine permettent de faire de la plongée, de la voile, du kayak ou du ski nautique. À Mons, on retrouve le centre Adeps de La Sapinette dans le port de plaisance du Grand-Large. Les amateurs de voile seront servis.

Canoë à Butgenbach

Surf, voile, pédalo, canoë… les activités aquatiques sont variées au lac de Bütgenbach, dans la province de Liège. "On remarque une plus grande affluence depuis que le kayak n’est plus possible", commente la réceptionniste.

Planches à voiles à Hofstade

Entre Malines et Bruxelles, le domaine de Hofstade propose également d’autres activités aquatiques : planches à voile, kayak.

Aux quatre coins de la Belgique, les adeptes de sport nautique ont donc le choix pour s’adonner à leurs passions.