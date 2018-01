Le tout premier éléphant belge, Kai-Mook, vient de donner naissance à un éléphanteau au zoo de Planckendael dans la nuit de vendredi à samedi. Kai-Mook était enceinte de 630 jours.

Le nouveau-né est déjà plus grand que Suki, sa cousine, qui est née le jour de Noël. Son nom doit encore lui être attribué, mais on sait d'ores et déjà qu'il commencera par un T.