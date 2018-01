K7, vinyle, photo instantanée: ces objets vintage qui reviennent à la mode

Vous en avez tous eu entre les mains : des vinyles, cassettes audio ou encore des photos instantanées type Polaroïd. Des objets vintage accompagnés de bruits caractéristiques du passé et qui aujourd'hui encore, connaissent leur petit succès.

Le collectif "DaddyK7" souhaite créer un centre belge de la cassette audio - © Sarah Heinderyckx

Centre belge de la cassette audio C'est le cas à Nil-Saint-Vincent où le collectif DaddyK7 a rassemblé plus de 30.000 cassettes audio vouées à l'oubli. Leur mission : sauver cet objet typique des années 80. Ils espèrent même en faire le centre belge de la cassette audio. "On s'est rendu compte que les cassettes ne se recyclaient pas, raconte Henry Debay, membre du collectif. Elles sont brûlées pour produire une infime quantité d'électricité, alors qu'elles abritent des tubes méconnus", ajoute-t-il en nous passant un morceau intitulé Alei Alei Bruxelles.

La cassette audio ou K7, objet fétiche de toute une génération - © Sarah Heinderyckx

L'objet de toute une génération Si Henry ne manque pas d'humour, il porte un réel attachement à cet objet symbolique de toute une génération. "Des cassettes audio, il y en avait partout", se souvient Henry, "dans les bagnoles, à la maison. C'était aussi le premier média qui a permis d'emmener sa musique un peu partout, de créer ses compilations, etc." Le collectif fait régulièrement des évènements autour de la cassette lors de festivals et le public est toujours très réactif. Qu'il connaisse l'objet ou non, comme les enfants qui tombent vite sous le charme du petit boîtier qu'on rembobine à l'aide d'un bic.

Le bic indispensable pour rembobinner les cassettes - © Sarah Heinderyckx

Croissance des ventes Il faut dire qu'aujourd'hui, les ventes de cassettes audio remontent. De 21.000 exemplaires en 2010, on est passé à 174.000 en 2017 dans le monde, soit huit fois plus. Même si cela reste une goutte d'eau dans le marché de l'industrie musicale. À côté de ça, le CD voit ses ventes diminuer sans cesse au profit du streaming, mais aussi du vinyle. Pour la douzième année consécutive, les ventes de 33 tours sont en augmentation pour atteindre aujourd'hui 14% des ventes d'albums dans le monde. Un retour en force qui s'explique notamment par une qualité sonore supérieure aux oreilles de certains. Bandes magnétiques Sur ce terrain là, c'est même un autre support qui pourrait bien renaître de ses cendres. La bande magnétique est aujourd'hui un objet rare, pourtant présent sur de nombreux stands au très réputé salon de la hifi à Munich en mai 2017. Pour certains amateurs de son, elle offre une qualité inégalable. "Avec un CD, on a parfois l'impression que les éléments sont collés les uns aux autres", explique Julien Defrance, ingénieur du son au magasin spécialisé New Music, "avec la bande magnétique, et aussi avec le vinyle, on a vraiment cette impression de 3D stéréophonique, de 3D sonore et c'est très agréable".

Seules les machines d'époque permettent aujourd'hui de lire les bandes magnétiques - © Sarah Heinderyckx

Un retour inattendu? Pour lire ces bandes, il faut des lecteurs d'époque, mais le constructeur emblématique ReVox envisage d'en produire à nouveau. Pour les spécialistes, la bande magnétique aurait donc de réelles chances de revenir. "Le consommateur s'est rendu compte que le vinyle était un très bon support, qu'on lui a peut-être enlevé des mains un peu trop rapidement", insiste Julien Defrance, "et donc dans cette recherche de qualité, je crois que le consommateur va chercher un cran plus loin et va aller jusqu'à ce qui est pour nous la genèse du mixage : la bande master". Le coût d'un tel équipement sera certainement prohibitif, confinant la bande magnétique à un marché de niche.

L'Instax de Fujifilm, sur le principe du Polaroïd de l'époque, connaît un vrai succès - © Sarah Heinderyckx

Du Polaroïd à l'Instax Celle qui a par contre réussi à convaincre un large public, c'est la photo instantanée, héritière des Polaroïds. Révélée en nonante secondes sur un petit rectangle, elle connaît un grand succès, notamment auprès des jeunes qui ne l'ont pas connue à leur naissance. Fujifilm a bien compris l'attrait de cette génération pour la photo imprimée dans l'instant et a donc développé toute une gamme d'appareils Instax à destination principalement des adolescents et des trentenaires.

Avec les films et accessoires, Fujifilm a su créer une véritable Instaxmania - © Sarah Heinderyckx

Succès phénoménal Lancé en 1998 en Asie, l'Instax connaît un certain succès jusqu'en 2002 avant de retomber dans l'oubli. En 2012, le géant japonais relance le petit appareil coloré qui s'écoule alors à 1,7 million d'exemplaires dans le monde. Depuis, Fujifilm est devenu leader sur le marché. En 2017, il passe à 7,5 millions d'exemplaires, c'est quatre fois plus en cinq ans. "Chaque photo est un original, on ne peut pas tricher, c'est du vrai de vrai", explique Paul Ameel, responsable des ventes en Belgique et au Luxembourg, "cela peut paraître contradictoire, mais ça a un grand succès avec les jeunes élevés dans ces technologies numériques, mais qui n'ont jamais connu ces avantages de l'analogique. Fujifilm a compris ce manque et ce besoin". D'autant que le géant japonais a su créer une véritable Instaxmania en proposant des dizaines d'accessoires et de films différents. Si l'appareil de base reste relativement bon marché (79 euros d'entrée de gamme), comptez 9,99 euros la boîte de film permettant de faire dix photos. Plaisir de l'objet Pour séduire ceux qui ne peuvent pas se passer de leur smartphone, il existe même des imprimantes à instantanés à glisser dans la poche. Photo, cassette ou vinyle, au final pour leurs utilisateurs il y a un même plaisir: celui de l'objet qu'on peut toucher, afficher et partager, quelle que soit notre génération.