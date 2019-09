Justice : nominations de hauts magistrats francophones remises en cause à Bruxelles

A la suite de deux recours introduits par des magistrats du nord du pays devant une chambre flamande du conseil d’Etat, tous les chefs de corps de la justice bruxelloise devraient d’ici peu être issus du rôle linguistique néerlandophone.

Cette situation déroge à la tradition qui veut que si le Procureur Général est du rôle néerlandophone, les présidents de la Cour d'appel de Bruxelles et de la Cour du travail appartiennent au rôle francophone.

Jusqu’à présent cette tradition a été respectée puisque Marc Dallemagne (FR) a été nommé en début d’année président de la Cour du travail et Laurence Massart (FR) première présidente de la Cour d'appel de Bruxelles.

Les mandats renouvelables changent la règle du jeu

Mais un grain de sable est venu gripper une machine bien huilée. C’est le passage de la durée des mandats de sept ans non renouvelable pour les magistrats à celui de mandats à cinq ans renouvelable une seule fois.

Dans l’ancien système, il suffisait de nommer en même temps aux trois fonctions pour garantir la règle d’équilibre linguistique.

Mais dans le nouveau système, le cas qui se présente, à savoir deux magistrats francophones (FR) qui ne demandent pas la prolongation d’un second mandat de cinq ans et un Procureur Général (Johan Delmulle NL) qui fait la demande et qui l’obtient, cela vient compliquer la donne.

La logique de l’équilibre linguistique voudrait dès lors qu’on désigne deux francophones durant le dernier mandat de cinq ans de Johan Delmulle pour remettre ensuite les compteurs à l’heure.

C’est ce qu’a choisi de faire le ministre de la Justice en publiant fin 2018 deux appels à candidature réservés à des francophones.

L’alternance linguistique à l’origine du déséquilibre linguistique

Mais en Belgique rien n’est simple ! Car la loi sur les langues dans son article 43ter prévoit la règle de l’alternance linguistique dans les postes visés comme le constate une chambre flamande du Conseil d’Etat : "le prochain président de la Cour du travail doit, selon son diplôme, appartenir à un système linguistique différent, à savoir le néerlandais".

Et ici point question de tradition mais d’un article de loi qui ne souffre pas d’interprétation. Au point que l’auditeur du conseil d’Etat a estimé que la procédure "de débat succinct" était amplement suffisante pour apporter la démonstration du caractère fondé du recours introduit par "une association de magistrats flamands".

Ce qui est contesté c’est l’intitulé de l’annonce publiée pour la vacance de poste : "Contrairement à ce qui est indiqué dans l’avis d’annonce, il n’est pas question d’une période de renouvellement, mais d’un nouveau mandat effectif. Le mandat de la présidente précédente, Anne Sevrin, ne peut pas être renouvelé pour une raison assez simple : elle ne demande pas de prolongation. Le mandat tombe alors en suspens". Et donc le principe de l’alternance linguistique selon l’article 43ter de la loi sur l’usage des langues doit s’appliquer estime le Conseil d’Etat.

Le législateur a fait preuve de myopie politique à Bruxelles

Pour Luc Hennart, désormais redevenu juge correctionnel mais qui siégea durant quinze ans comme conseiller à la Cour d'appel, "on paie aujourd’hui l’absence de clarification du législateur". Il eut été plus simple dit-il, soit de flanquer chaque président de Cour d’un vice-président de l’autre rôle linguistique, soit de dédoubler la Cour d’appel de Bruxelles, une par rôle linguistique.

Mais aujourd’hui pour lui, il est trop tard, avec le rapport de forces actuel entre nord et sud du pays, les "gentlemen’s agreement" n’ont plus la cote, désormais plus que jamais "De wet is de wet" est devenu l’argument massue avec lequel on met fin aux palabres.

En Belgique si rien n’est jamais certain vu l’extrême créativité du législateur les deux nominations francophones, celles de Marc Dallemagne et Laurence Massart, risquent de connaître un même sort funeste. Car toutes deux reposent sur une même publication au Moniteur désormais entachée d’irrégularité.

Dans son arrêt concernant Marc Dallemagne, le Conseil d’Etat "annule la décision du Service public fédéral Justice concernant la vacance du poste de premier président de la Cour du travail à Bruxelles, publiée au Moniteur belge du 21 septembre 2018".

La vacance du poste occupé par Laurence Massart sera examinée bientôt par la même chambre du Conseil d’Etat.