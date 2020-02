Justice : les suspects ont l'obligation de livrer leurs codes GSM sous peine de prison

Un récent arrêt rendu de la Cour de Cassation vient clarifier un débat juridique autour du droit au silence d’un suspect. En octobre dernier, la Cour d’appel de Gand avait donné raison à la défense d’un présumé vendeur de drogues.

Le juge d’instruction avait cherché à obtenir les codes d’accès de ses deux GSM, ce que la Cour d’appel au final n’avait pas avalisé.

La Cour d’appel avait acquitté le prévenu estimant que les droits de la défense n’avaient pas été respectés, en l’occurrence le juge d’instruction avait violé le droit du suspect à garder le silence et à ne pas "s’auto-incriminer".

A l’issue du recours examiné par la Cour de Cassation, les plus hauts magistrats du pays n’ont pas suivi le même raisonnement. Pour eux, ni la Cour Européenne des Droits de l’Homme, ni la directive européenne 2016/43 ne s’opposent à l’application de l’article 88 du Code de procédure pénale, une disposition qui permet à un juge d’instruction de procéder à des repérages de communications électroniques ou à la localisation de l’origine ou de la destination de communications.

Requise par un juge d'instruction et uniquement pour des infractions graves

Ces dispositions peuvent être mises en œuvre uniquement s’il existe des indices sérieux que les infractions sont de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d’un an ou une peine plus lourde. En clair, cette exigence vaut pour des infractions graves et seul un juge d’instruction peut les requérir.

Pour Jean-Louis Doyen, le juge qui préside l’association des juges d’instruction, cet arrêt de la Cour de Cassation vient clarifier les termes du débat juridique : "la Cour de Cassation précise que ce droit au silence concerne les déclarations du suspect, non pas les données d’un système informatique qui ne constituent pas une vérité ou un mensonge, c’est un état de fait, c’est une donnée technique".

Une amélioration attendue par les juges sur le terrain

Faut-il en déduire que cette clarification juridique va permettre d’améliorer le travail des enquêteurs dans une série d’affaires qui ne sont pas nécessairement les plus médiatisées ? Pour Jean-Louis Doyen, cela va à tout le moins permettre de faciliter les investigations utiles à la manifestation de la vérité : "C’est en tout cas une avancée. Il faut savoir que la personne qui refuse de donner accès à son système alors qu’elle est en mesure de le faire peut encourir une condamnation qui peut aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et circonstances particulières si par exemple le fait de ne pas avoir collaboré entraîne des conséquences encore plus graves, la condamnation peut monter jusqu’à cinq ans."

Un refus pourra entraîner une peine privative de liberté

Soulignons que le refus de donner ses codes constitue une infraction qui est distincte de l’infraction principale de l’enquête pour laquelle le suspect est invité à s’expliquer. Ce qui offre à la Justice la possibilité de poursuivre un prévenu devant le tribunal pour cette seule infraction ou de joindre celle-ci à l’ensemble des autres infractions qui seront mises plus tard à sa charge.