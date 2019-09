Jusqu'au 15 septembre, une colonne militaire traverse la Belgique pour célébrer les 75 ans de la Libération

Pour célébrer les 75 ans de la Libération du pays, une colonne militaire de 20 véhicules de la Seconde Guerre mondiale traverse la Belgique jusqu'au 15 septembre.

La première étape de ce cortège historique était Mons ce week-end. Il passera successivement par Ath, Enghien et Hal (2/09), Bruxelles (3-4/09), Vilvorde et Malines (5/09), le fort de Breendonk (5-6/09) Willebroek et Boom (7/09), Anvers (7-8/09), Brasschaat (8 et 9/09), Brecht et Turnhout (10/09), Geel (10-11/09) avant d'atteindre sa destination finale de Bourg-Léopold du 12 au 15 septembre.