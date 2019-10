Jusqu'à 20.000 euros de prime à qui permettrait de retrouver le responsable de la mort de la louve Naya

L'organisation de protection des animaux Vogelbescherming Vlaanderen offre un montant de 10.000 euros de prime afin de mettre la main sur les responsables de la mort de la louve Naya et de sa progéniture. Si plusieurs personnes apportent des indices décisifs, la somme sera divisée. "L'assassinat d'une espèce protégée qui, après un siècle d'absence, se reproduisait en Flandre, ne peut rester impuni", déclare le directeur de l'association, Paul Van Daele. De son côté, l'association Animal Rights, active en Belgique et aux Pays-Bas, offre une prime de 5000 euros à celui qui livrerait des renseignements qui permettraient de retrouver le ou les tueur(s) potentiel(s) de Naya. Animal Rights rappelle que celui qui tue un loup protégé risque une peine de prison de prison de 5 ans et une amende de 500.000 euros. Natuurhulpcentrum met sur la table 5000 euros supplémentaires à celui qui permettrait de retrouver le ou les responsables.

Natuurhulpcentrum a annoncé lundi que Naya avait été tuée par des braconniers. L'abattage intentionnel d'une espèce protégée est punissable par la loi, selon Vogelbescherming Vlaanderen.

Cette organisation estime aussi qu'il s'agit de braconniers. Une cellule d'inspection de l'Agence flamande de la nature et des forêts (Agentschap voor Natuur en Bos) a en effet mis la main sur un piège à loup, mais également vu deux chasseurs en flagrant délit disposant d'un fusil chargé et prêt à l'emploi, relève-t-elle.

L'association de chasse "Hubertus Vereniging Vlaanderen", de son côté, estime que les organisations en question manquent de preuves. "Les faits sont difficiles à établir. Il est même difficile de prouver que des chasseurs étaient présents", selon eux.

Les témoins éventuels peuvent contacter les responsables de l'organisation Vogelbescherming à l'adresse mail: naya@vogelbescherming.be.