Jürgen Conings a vécu pendant des années dans un chalet situé dans le Dilserbos

Le militaire en fuite Jürgen Conings a vécu, il y a deux ans, dans un chalet du domaine de loisirs le "Sparrendal", situé dans le Dilserbos à Dilsen-Stokkem (Limbourg), selon VRT NWS. Belga a pu recouper l’information à bonne source.

Depuis deux semaines, les forces de l’ordre sont à la poursuite du militaire en cavale. Les recherches se concentrent principalement sur le parc national de Haute Campine.

Jeudi dernier, une zone forestière située entre Niel-bij As, Lanklaar et Neeroeteren a été balayée par des militaires. On savait déjà que la voiture de J. Conings avait été retrouvée dans cette zone. On apprend à présent que le militaire a également vécu pendant des années dans le Sparrendal, ce centre de vacances au milieu du Dilserbos.

En 2019, il a déménagé à une autre adresse. Jürgen Conings connaissait donc le quartier comme sa poche, ce qui peut expliquer pourquoi il a pu passer sous le radar pendant des semaines.

Le parquet fédéral n’a pas souhaité confirmer cette information.

