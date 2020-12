Jupiter et Saturne vont se croiser, comment observer ce phénomène rare ?

Le croisement de Jupiter et Saturne est un phénomène rare que les astronomes, professionnels ou amateurs ne rateraient pour rien au monde. Depuis plusieurs jours, on peut remarquer deux planètes qui se rapprochent, donnant l’illusion de s’unir. Comment pourriez-vous observer vous-mêmes ce phénomène ? Parez-vous de vos jumelles et suivez nos conseils.

Jupiter et Saturne, les deux géantes de notre système solaire, vont se frôler littéralement, phénomène qu’on appelle "la grande conjonction". "Ce n’est pas seulement dédié aux astronomes ou aux passionnés. Il suffit d’aller dehors en direction du couchant. Pas très haut sur l’horizon, on aperçoit cette double étoile", explique Francesco Lo Bué, physicien à l’université de Mons : "Jupiter est extrêmement brillante. Juste à côté, comme une tête d’épingle, il y a Saturne."

Lundi à 19h22, le moment de la rencontre

Depuis plusieurs semaines, les deux planètes se rapprochent, la rencontre exceptionnelle se fera ce 21 décembre à 19h22 chez nous. "Les deux planètes n’avaient plus été aussi proches depuis 400 ans, en 1623. On pense qu’à cette époque, elles étaient un peu trop proches du soleil et c’était très difficile de les observer, indique Emmanuel Jehin, astrophysicien à l’université de Liège. Il faudrait remonter à 1226 pour avoir une conjonction dans le ciel aussi favorable à l’observation."