Julien, Belge à Londres : "Le 1er février, je me sentirai un tout petit peu moins chez moi"

Sans contact ni perspective d’emploi, le jeune homme a pris la décision de s’installer à Londres en décembre 2018. "Il y avait déjà le Brexit à l’époque. On savait que ça devait tomber bientôt. Je me suis dit : 'Allez, je me lance. Je ne sais pas trop ce que je veux faire là-bas, mais je vais trouver.'"

La destination, il l’a choisie un peu par hasard. Et il ne le regrette pas. "A chaque fois je regarde autour de moi comme si j’étais là depuis une semaine. Les parcs, les pubs… Les Britanniques sont arrivés à te sortir des cabines téléphoniques et des boîtes aux lettres que les gens prennent en photo", sourit-il.

"Ce n’était pas vraiment un rêve de venir à Londres, mais j’ai toujours voulu bouger." Julien Monart vient de terminer sa journée de travail dans une université londonienne où il "aide les étudiants à résoudre leurs problèmes". Cela fait plus d’un an maintenant que cet Arlonais de 29 ans vit dans la capitale britannique. Même après le Brexit, il compte bien y rester. Rencontre, au Southbank Center, à deux pas de London Eye, la gigantesque grande roue qui surplombe le ciel Londonien.

London Eye, la grande roue qui offre une vue imprenable sur Londres depuis son ouverture en décembre 1999. - © Am.C.

A ce moment-là, plus de deux ans après le référendum sur la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne, la situation est floue à tous les niveaux. "C’était le moment parfait pour y aller. Tu arrives, tu as un pied dedans, tu as un numéro de sécurité sociale et c’est tout. Quand tu es citoyen européen tu te sens même un peu privilégié quand tu vas au job center. Les démarches sont assez faciles. Dès que j’avais mon numéro de sécu, je pouvais travailler sans aucun problème."

Dès son arrivée il profite aussi de ce mécanisme qui permet à n’importe quel citoyen européen de toucher les allocations de chômage de son pays d’origine pendant les trois mois qui suivent son installation dans un autre Etat membre. (plus de détails à ce sujet en cliquant ici).

Devenir Londonien

Son premier emploi, ce sera en tant que réceptionniste dans un hôtel. Bien loin de son master en relations publiques obtenu à l’UCLouvain. "Je me fais des contacts, j’élargis mon réseau. Quand tu as déjà travaillé à Londres, c’est beaucoup plus facile. Les gens te font beaucoup plus confiance comme si tu devais avoir ce 'seal of approval' de l’Angleterre", observe celui qui est désormais installé dans une colocation au sud-ouest de la ville.

Julien a un atout : il parle un anglais appris lors d’une seconde rhéto aux Etats-Unis, dans l’Illinois. "Je fais un mélange d’accent belge, américain et anglais, ça ressemble à rien", s’amuse-t-il. Au fil des mois, il se fond dans la culture et l’humour britannique qu’il connaissait jusqu’ici à travers des films tels que "Hot Fuzz" ou la série télé "The IT Crowd".

Le Brexit, "sujet à éviter"

Cet esprit britannique parfois déroutant se transforme en mutisme quand il s’agit d’évoquer le Brexit avec des locaux. A Londres "c’est vite devenu un sujet à éviter. Les Londoniens en ont ras-le-bol d’en parler. Tout le monde l’a en travers de la gorge. Ça saoule les gens, ça fait remonter des émotions négatives chez eux. Même en rigoler ce n’est plus possible", note-t-il.

L’après Brexit viendra-t-il compliquer les choses ? L’avenir des Européens qui travaillent dans le pays semble assuré. Le gouvernement britannique a mis il y a quelques mois son EU settlement scheme", un programme qui permet aux citoyens européens et suisses déjà installés en Grande-Bretagne de pouvoir continuer à y vivre comme avant.

Le 31 janvier, date pivot

"En principe, j’ai une promesse de garder mon droit d’étudier, travailler, utiliser les soins de santé et vivre au Royaume-Uni", détaille Julien. A moins d’un changement de législation ? Le Belge reste confiant. "On est beaucoup d’Européens [à Londres], c’est une force, on peut peser. Ma conviction ça a toujours été que c’était dans l’intérêt de tout le monde qu’il y ait le moins de problèmes. C’est pour ça que je n’ai pas trop peur."

Il n’empêche, le jeune homme voit la date du 31 janvier comme un pivot. De quoi créer un petit pincement au cœur… "Le 1er février, je me sentirai un tout petit peu moins chez moi. On sentira qu’on est en dehors de l’Union. Ça me fera quelque chose."