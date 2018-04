"Juger Etienne": êtes-vous suffisamment attentif aux fake news? Faites le test

Actuellement, une personne sur trois est présente sur les réseaux sociaux. Uniquement sur Facebook, deux milliards d'utilisateurs conversent, partagent et débattent pratiquement tous les jours. Parmi toutes ces messages, des fake news circulent, parfois sans qu'on s'en rende compte. Et, quand bien même ces fausses informations sont présentées comme étant erronées, les effaçons-nous forcément directement de notre mémoire ? Pas certain.

Une étude réalisée par trois chercheurs de l'ULB, Myrto Pantazi, Antoine Roblain et Olivier Klein, s'est penchée sur la question. Sommes-nous capable de distinguer le vrai du faux ? Et quand les informations sont fausses, sommes-nous capables de les éliminer de notre mémoire ? Cette expérience, présentée par la Commission européenne le 25 avril, fait état des premières pistes pour mieux traquer les fake news et contrer le problème de désinformation qui enraye quotidiennement internet.