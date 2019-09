Journées du Patrimoine: visitez virtuellement ces châteaux fermés au public

En quelques clics, visitez les châteaux de Bois-Seigneur-Isaac (Braine L'Alleud, Brabant Wallon), de Boussu-en-Fagne (Couvin, Prov. de Namur) et de Deulin (Hotton, Luxembourg), au travers d'un véritable tout virtuel à 360 degrés. Les sites seront inaccessibles au public ce weekend, à l'exception de celui de Bois-Seigneur-Isaac.

Inaugurées en 1989, les Journées du Patrimoine célèbrent leur 31e édition ce weekend des 7 et 8 septembre. De nombreux sites seront ouvert au public dans toute la Wallonie, mais pas tous. Certains châteaux méconnus garderont leurs portes closes, partiellement ou complètement.

Comment naviguer ?

Utilisez votre souris (sur un ordinateur) ou votre doigt (sur mobile et tablette) pour observer les alentours, et repérez les différentes pastilles rouges. Plusieurs photos, vidéos et commentaires ont été disséminés sur l'ensemble des trois sites. Parviendrez-vous à tous les trouver ?

Pour profiter de l'ambiance sonore et des commentaires de vos hôtes, l'utilisation d'un casque est recommandée.