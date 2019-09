Journées du Patrimoine: visite virtuelle du château de Deulin

Deulin fait partie de la commune belge d'Hotton, située dans la province de Luxembourg. Avant la fusion des communes de 1977, il faisait partie de la commune de Fronville et de la province de Namur.

Ce remarquable ensemble architectural classique du XVIIIe siècle est situé au sommet du hameau de Deulin et domine la vallée de l’Ourthe.

Le château est aussi doté d’une chapelle seigneuriale dédiée à Saint-Remacle, décorée de stucs et d’un maître-autel baroques.

L’architecture se caractérise par une haute cour en U. Les bâtiments sont faits en briques chaulées et pierres bleues sous toiture d’ardoises. La basse-cour jouxte la haute cour. Elle renferme une cour et de vastes dépendances. De l’autre côté, un superbe jardin emmuré du XVIIIe siècle, replanté à la française au début du XXe siècle, accueille les visiteurs.

L'édifice est construit à partir de 1758 par Guillaume-Joseph de Harlez , puis complété et décoré par son fils Simon-Joseph de Harlez dans les années 1770.

Le château de Deulin, mosaïque intérieure du grand hall. - © o.arendt Le château de Deulin vue du hall intérieur. - © o.arendt Le château de Deulin, détail des stucs rococo dus à François-Joseph Dukers. - © o.arendt

La partie intérieure du château est richement ornée, notamment de stucs rococo dus à François-Joseph Dukers, ou néoclassiques, et de toiles peintes par Jean- Dieudonné Deneux.

À l’arrière, beau point de vue en hauteur sur l’Ourthe, et un très beau parc paysager comprenant une intéressante collection d’arbres de la deuxième moitié du XIXe siècle.

Le château est inscrit sur la liste du Patrimoine exceptionnel de Wallonie depuis 2002.

En 2016, la toiture, les châssis de fenêtres et la peinture des façades ont été entièrement restaurés avec l’appui des fonds du patrimoine.

Le Château de Deulin, accueille des événements tout au long de l’année ainsi que des objets et décorations antiques. De nos jours, le Château de Deulin est habité par Stéphane et Dominique de Harlez de Deulin et leurs enfants.