Journées du Patrimoine: visite virtuelle du château de Bois-Seigneur-Isaac

À l’intérieur de la demeure, vous découvrirez une multitude de richesses comme le très beau hall d’entrée et son escalier monumental, un des plus beaux de Wallonie ; le grand salon de style Empire et la bibliothèque.

À l’arrière du château s’étend un charmant jardin français, prolongé d’un agréable parc à l’anglaise. On peut y croiser de nombreux arbres remarquables et s’y promener dans une romantique charmille taillée en berceau.

Depuis la réforme de 1977, qui institua une fusion des communes, le château et son domaine font partie de la commune de Braine-l’Alleud. Avant cette réforme, Ophain-Bois-Seigneur-Isaac était une commune formée des hameaux d'Ophain et de Bois-Seigneur-Isaac.

Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac

Le château de Bois-Seigneur-Isaac - © o.arendt Le château de Bois-Seigneur-Isaac - © o.arendt Le château de Bois-Seigneur-Isaac - © o.arendt

L’abbaye de Bois-Seigneur-Isaac qui jouxte le château aurait été construite selon la légende suite au fait qu’au XIe siècle "le seigneur Isaac, parti en croisade et retenu prisonnier des Sarrasins, est miraculeusement libéré à la suite d’une vision de la Vierge Marie. À son retour au pays il construit dans son bois une chapelle dédiée à Notre-Dame de Grâce et Consolation. La statue de Notre-Dame y est vénérée durant presque deux siècles. En 1336, le village voisin de Ittre, frappé par la peste obtient de l’évêque de Cambrai (dont dépendait la région du Brabant) la permission de porter en procession dans leur village la statue de la Vierge de Grâce et Consolation. Il est constaté que l’épidémie est enrayée partout où passe la statue de la Vierge. Les villageois refusent de rendre la statue qui les a si bien protégés et obtiennent finalement l’accord de l’évêque. Une nouvelle statue est donc placée dans la chapelle de Bois-Seigneur-Isaac".

Miracle en 1045

Un miracle eucharistique aurait également eu lieu dans la chapelle, le 5 juin 1405. "Le curé de Ittre qui y célèbre la messe trouve dans le corporal (linge d’autel) un fragment d’hostie consacrée qui se met à saigner lorsque le prêtre le prend en mains. En 1410, l’évêque de Cambrai, après enquête, reconnaît le miracle et permet que la chapelle devienne lieu de pèlerinage. Des chanoines augustiniens sont appelés en 1413 pour assister spirituellement le nombre croissant de pèlerins. Un prieuré est établi qui reçoit rapidement son autonomie et devient officiellement indépendant (1416)".

Abbaye toujours en activité

Le premier janvier 2010, l’abbaye devient un monastère de l’Ordre libanais maronite. L’abbaye reste un sanctuaire pour le Saint-Sang. Les reliques de saint Charbel Makhlouf y sont apportées. Saint Charbel était un ermite du XIXe siècle, qui vécut une vie monastique et contemplative jusqu’à l’ivresse par Dieu.