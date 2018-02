Journée sèche et ensoleillée, mais températures glaciales

Il faut se cacher sous son bonnet et écharpe ce week-end car les températures sont glaciales. Pour l’instant, le mercure affiche-7 degrés en Ardenne et sous un vent sensible un ressenti de – 11. Dans le centre le thermomètre affiche – 4 degrés, – 2 degrés à la mer avec également un petit vent qui augmente la sensation de froid.

La bonne nouvelle est que cette journée sera sèche et surtout ensoleillée.

Sous l’action du soleil les températures remontent cet après-midi. Elles seront positives sur l’ensemble du royaume pour afficher 2 à 3 degrés en Ardenne, 4 à 5 degrés dans le centre et 3 degrés au littoral.

La soirée et la nuit seront froides et sèches avec un ciel bien dégagé, -9 degrés en Ardenne, - 6 dans le centre et – 4 à la côte. La bise du nord-est reste très sensible dans une ambiance très froide et des températures ressenties fort basses.

Pour dimanche le soleil sera radieux mais insuffisant pour réchauffer la masse d’air venue de Sibérie. L’après-midi les températures resteront négatives du centre à la Lorraine Belge. Il n’y aura que 1 petit degré sur le reste du pays.