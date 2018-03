Journée mondiale du sommeil: les rituels jouent un rôle essentiel pour passer une bonne nuit

Ce vendredi est la journée mondiale du sommeil. Or, les Belges sont de plus en plus nombreux à se plaindre de mal dormir.

Morphée est capricieux pour plus de la moitié des Belges. Cela va d'une mauvaise nuit, de temps en temps, à des insomnies chroniques.

Le sommeil n'est pourtant pas une perte de temps. Il est indispensable à la santé, tant physique que psychique. Un mauvais sommeil prolongé a des conséquences négatives.

Les causes sont multiples. Notre mode de vie, toujours plus stressant, est en partie responsable. Les écrans jouent également un rôle néfaste, mais on a aussi oublié les rituels qui préparent à une bonne nuit. C'est en tout cas l'avis du Dr Benny Mwengé, pneumologue et somnologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles : "Clairement, avant de s'endormir, on a besoin de se détendre. On a besoin de casser le rythme de la journée, de passer à quelque chose de plus relax. Lorsqu'on était petit, on nous racontait une histoire, on avait un doudou. Aujourd'hui, certaines personnes vont, par exemple, mettre des boules Quies. C'est le signal "je m'endors". D'autres vont se mettre à lire un livre. Comme on essaie de rester actif le plus longtemps possible et que le sommeil est perçu comme une perte de temps en général, les gens ne vont pas avoir tendance à modifier leur soirée pour se détendre. Et donc, l'endormissement sera d'autant plus difficile".