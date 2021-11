Journée mondiale du diabète : un diabétique sur trois ignore sa maladie, d’où l’importance du dépistage

Pour commencer, rappelons ce qu’est le diabète. Il s’agit "d’une maladie chronique qui apparaît lorsque le pancréas ne produit plus suffisamment d’insuline ou quand le corps ne parvient plus à utiliser efficacement l’insuline qu’il produit ", peut-on lire sur le site internet de l’ Association belge du diabète .

D’après le site de Partenamut, 700.000 Belges étaient reconnus diabétiques en 2018. Et le nombre de cas augmente chaque année. Il s’agit d’ailleurs de l’une des maladies chroniques les plus courantes.

►►► À lire aussi : Fréquent mais méconnu, le syndrome des ovaires polykystiques favorise le diabète chez la femme

Prédiabète, diabète gestationnel, de type 1 ou de type 2… Il existe plusieurs formes de la maladie. Mais le diabète de type 2 est de loin le plus fréquent : il concernerait 85 à 90% des diabétiques. Et d’après l’Association du diabète, "sa prévalence (c’est-à-dire le nombre de cas répertoriés dans une population donnée) est en augmentation."

Quant au diabète de type 1 – celui qui nécessite des injections quotidiennes d’insuline –, il concernerait près de 10% des personnes diabétiques.

Un diagnostic précoce, c’est crucial

Les diabétiques sont donc nombreux en Belgique. Et pourtant, tous ne sont pas diagnostiqués, ou du moins pas assez tôt.

Or, le diagnostic précoce de la maladie est crucial pour éviter de graves complications. Un diabète mal – voire pas – soigné peut endommager les organes sur le long terme, "affecter la qualité de vie et entraîner des coûts importants liés au soin", prévient l’Association du diabète.

►►► À lire aussi : Découverte d’une nouvelle bactérie de l’intestin qui pourrait aider à lutter contre l’obésité associée au diabète de type 2

Un manque d’informations dont Christine témoigne. En 2005, elle apprend qu’elle est intolérante au glucose. Au lieu de se diriger vers un spécialiste, elle est suivie par son médecin traitant. Le diabète n’est alors pas envisagé, malgré une prédisposition familiale. Et ce n’est qu’un an plus tard qu’elle est diagnostiquée diabétique de type 2.

On n’était pas assez informé à l’époque de ce qu’il fallait faire dès qu’il y avait un problème

"En 2006, on n’était pas encore très au fait. On connaissait la maladie, mais on ne réagissait pas encore assez", regrette-t-elle.

"Et finalement j’aurais dû aller voir un spécialiste, je n’ai pas été assez vigilante non plus. Mais on n’était pas assez informé, à l’époque, sur ce qu’il fallait faire dès qu’il y avait un problème, même dans le cas de l’intolérance au glucose."