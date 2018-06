Journée mondiale des réfugiés: soirée artistique à Bruxelles aux couleurs de l'exil

Chaque année, le 20 juin, les Nations Unies appellent "à commémorer la force, le courage et la résilience de millions de réfugiés". Ce mercredi soir, à Bruxelles, un événement artistique rassemblera des artistes de diverses disciplines, tous venus d'ailleurs. Réfugiés, exilés, sans papiers, migrants, trans-migrants : derrière ces catégories sémantiques, il y a des êtres humains qui ont dû fuir leur pays.

Les exilés ont tous été obligés de fuir

"Toutes ces personnes ont été forcées de fuir pour une raison ou l'autre", explique Laurence Vanpaeschen, porte parole du Ciré, la Coordination des Initiatives pour les Réfugiés et Etrangers, "que ce soit à cause de la guerre, de la pauvreté, du racisme, de l'homophobie, de la dictature". Peu importe leur statut, le Ciré a décidé de décloisonner les catégories administratives. Ce mercredi soir à la Tricoterie, à Saint Gilles, les artistes venus d'ailleurs, professionnels ou amateurs, offriront leurs talents. Au programme : concerts, théâtre, expositions, documentaires, sans oublier la restauration solidaire, aux saveurs du monde.

Chacun est le bienvenu

La soirée s'adresse à tout le monde, et pas seulement aux convaincus de l'accueil. Pour le Ciré, c'est l'occasion de rencontrer et de parler à ces réfugiés qui font parfois peur. La coordination met en cause les propos de certains membres du gouvernement : "des propos martelés jour après jour et qui présentent ces gens comme une menace".

Cette soirée artistique permettra aussi d'apporter un soutien concret et direct aux mouvements de solidarité avec les personnes exilées.