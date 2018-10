Journée mondiale des pâtes: 5 idées reçues sur un aliment parfois injustement dénigré

Ce 25 octobre, c'est la Journée mondiale des pâtes. Dites "World pasta day" ou mieux "#worldpastaday" pour être à la fois international et branché. Car si la journée a 20 ans, les pâtes, ça reste branché, puisque selon les chiffres de l'Aidepei (Association des Industries des desserts et des pâtes italiennes), elles restent l’aliment préféré dans le monde entier...et même de plus en plus.

Sa production mondiale dépasserait les 15 millions de tonnes, soit 3% de plus que l’année dernière, et quasiment deux fois plus qu’en 1998. L’Italie reste sans surprise le premier pays consommateur, avec 23 kg par personne – devant la Tunisie (17kg) et le Venezuela (12kg).

Malgré ce succès indéniable, les pâtes restent victimes d'un certain nombres d'idées reçues, dont certaines complètement injustifiées. On les a décortiquées pour vous:

1) Les pâtes font grossir: FAUX

C'est un cliché qui a la vie dure: manger des pâtes ferait grossir. En fait, on le verra plus bas, ça n'est pas complètement faux... mais pas complètement vrai non plus.

Relativement pauvres en calories, les pâtes offrent en fait un sentiment de satiété rapidement et pour longtemps.

Mais l'apport calorique dépendra en fait avant tout de deux éléments: la quantité, et l'accompagnement.

Pour la quantité, cela dépend d’une personne à l’autre, explique Chloé De Smet, diététicienne et nutritionniste culinaire "ça correspond à l’équivalent pour des pâtes cuites de vos deux poings serrés". Et puis ça dépend du moment et de vos besoins en calorie: un sportif avant une compétition peut se permettre une grosse assiette, par contre si vous êtes sédentaire et que vous bougez peu, " il faudra vous contenter d’une plus petite assiette."

Pour l'accompagnement, le carbonara avec lard, oeufs et fromages peut s'avérer mortel alors que le "al pomodoro" avec uniquement ail, tomates et un filet d'huile est diététiquement tout à fait acceptable....

2) Il vaut mieux les cuire plus longtemps que pas assez: FAUX

C'est vrai pour beaucoup d'aliments, mais pas pour les pâtes. Pourquoi ? Plus on cuit les pâtes, plus ces dernières auront un index glycémique élevé. "Si vous les cuisez trop, vous allez casser la maille du gluten et faire grimper l’indice glycémique. Du coup, votre organisme va stocker davantage et vous vous sentirez balloné", explique Ugo Federico, chef au restaurant Racines à Bruxelles. Une pâte al dente nécessite aussi un effort de mastication plus important et offre un sentiment de satiété plus rapide qu'une pâte molle gonflée à l'eau.

3) Les pâtes complètes sont meilleures pour la santé: VRAI

"D’un point de vue nutritionnel, c’est plus intéressant que des pâtes blanches." confirme la nutritionniste. Elles se digèrent plus lentement et rassasient plus rapidement que les pâtes classiques.

4) Les pâtes, ça colle: VRAI

Toute pâte plongée dans un liquide bouillant produit de l’amidon et l’amidon, ça colle. En gros quand on égoutte les pâtes, l’amidon qui est en surface fait coller les pâtes entre elles. Pour y remédier, les chefs consultés terminent toujours la cuisson des pâtes avec la sauce. On les sort de l’eau trop tôt et on finit de cuire dans la sauce avec un peu d’eau....

5) Les pâtes fraiches sont plus caloriques: FAUX

Une idée reçue sans fondement: les pâtes fraiches et sèches contiennent toutes des oeufs et contiennent le même apport en calories. Mis à part leur temps de cuisson et leur goût, leurs apports calorique sont quasiment les mêmes.