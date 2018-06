Journée mondiale des océans: "Ils fournissent 50% de notre oxygène"

Ils recouvrent 70% de la planète et chaque être humain en dépend, mais aujourd’hui leur état de santé n’est pas très réjouissant. Ce 8 juin, la Journée mondiale des océans vient rappeler l’importance des mers dans notre fragile écosystème terrestre.

François Massonnet, chercheur au Earth and Life Institute, nous explique cette utilité: "L’océan est d’abord une source gigantesque d’oxygène. Environ 50% de l’oxygène qu’on respire vient directement des océans. C’est aussi une sorte de nourriture pour nous. Dans les océans se produit la matière organique qui est à la base de toute la chaîne alimentaire, du plancton jusqu’aux ours polaires. Enfin, c’est aussi un temporisateur des changements climatiques. L’océan a une capacité à absorber beaucoup de chaleur. On estime que 90% de la chaleur qui a été émise par les hommes depuis 1970 a été absorbée dans les premières couches de l’océan. Donc, l’océan a un rôle qui n’est pas toujours visible, mais qui est absolument critique pour notre vie à nous".