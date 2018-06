Journée Mondiale des océans: bientôt une ville au milieu de l'océan ?

Bientôt une ville au milieu de l'océan ? "C'est un projet fou, mais qu'on peut réaliser"

Des baleines, des orques et des poissons dans votre jardin ? Une ville en forme de méduse, à la fois sous l’eau et à la fois sur l’eau ? L’architecte-designer Vincent Callebaut nous dévoile ce que pourrait être la ville de demain.

71 % de la surface de la Terre recouverte d’océans

En 2050 nous serons 9 milliards d’habitants sur Terre et pas moins de 12 milliards en 2100. Cette augmentation constante de la population et la montée du niveau d’eau des océans contraignent à envisager des solutions pour notre avenir. Face à cette situation, l’architecte-designer Vincent Callebaut a alors imaginé les villes de demain. Son idée ? Investir les océans. En effet, la planète est recouverte d’océans à 71 %, une surface peu négligeable qui est tout simplement perdue.

La question que se pose Vincent Callebaut est donc : "est ce qu’un jour nous pourrions devenir des mériens ?"

Une ville sur l’eau auto-suffisante et écologique

D’emblée, nous aurions tendance à penser que cela serait une source de pollution supplémentaire. Mais Vincent Callebaut l’affirme : "il ne s’agit pas de coloniser les mers mais plutôt de transformer, d’adapter nos lieux de vie à l’eau et plus généralement à tout notre environnement". Car Vincent Callebaut veut que la ville de demain soit auto-suffisante et écologique. Il souhaite concevoir cette ville comme un écosystème naturel, capable de produire plus d’énergie qu’elle n’en consomme. Pour cela, il s’est inspiré de ce qu’il appelle "le biomimétisme" : il s’inspire des formes, des structures, de l’intelligence des matériaux et de toutes les boucles de rétroaction qui existent dans les écosystèmes matures.

Vincent Callebaut qualifie ce type de projet "d’utopie concrète" : ce sont des "projets fous" mais qui sont réalisables à partir de l’innovation sociale, à partir des technologies existantes.

L’architecte souhaite concrétiser son projet d’ici les 10 prochaines années.