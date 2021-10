Journée mondiale de lutte contre la misère : les associations se mobilisent contre le statut de cohabitant

Mais la suppression du statut de cohabitant se heurte à plusieurs pierres d’achoppement dont le coût n’est pas la moindre. Ainsi, on comptait 136.171 chômeurs complets indemnisés sous statut de cohabitant en juillet dernier (dont 69.234 femmes), sur un total de 308.585 (dont 137.067 femmes). Avec l’individualisation des allocations sociales, 44,1% des cohabitants évolueraient donc vers un statut mieux rémunéré, supposons celui de personne isolée. Cet ajustement budgétaire serait considérable et similaire pour les autres revenus de remplacements puisque 32,3% des RIS (revenu d’intégration sociale) et 28,5% des GRAPA sont des cohabitants, etc. Qui dit budget, dit choix politique ou de société.

Pour Philippe Defeyt, “Tout le monde aurait à gagner à séparer les rôles entre sécurité sociale et fiscalité. La sécurité sociale a basé son histoire sur la notion d’assurance. Idem pour le chômage. On est assuré pour le chômage car on a payé des cotisations sans qu’on demande si on est divorcé, séparé, etc. La fiscalité est un outil plus approprié qui vérifierait par exemple si le bénéficiaire d’un revenu de remplacement a des personnes à charge. Le système serait plus fluide si on réfléchissait à une meilleure répartition des rôles entre les deux”.