Journée mondiale de la jeunesse : "Il n’y a pas d’âge pour s’engager"

Ce mercredi 12 août est la journée internationale de la jeunesse. La thématique de 2020 : l’engagement des jeunes pour une action mondiale. Les Nations Unies visent à mettre en évidence "la manière dont l’engagement des jeunes aux niveaux local, national et mondial enrichit les institutions et les processus nationaux et multilatéraux."

À cette occasion, Adriana Costa Santos était l’invitée de La Première. À 26 ans, elle est très active chez nous, pour et avec les autres. Elle co-préside la Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés et est en charge de l’hébergement. Dans son travail au quotidien, elle explique que son âge peut parfois être un handicap : "Tout dépend du contexte mais parfois ça peut être un problème de crédibilité ou peut-être le fait que je suis une femme et de devoir se battre pour des idées qui sont rationnelles, comme le fait que la Belgique peut accueillir des réfugiés."

Il n’y a pas d’âge pour s’engager

Quant à la question de savoir s’il y a un âge pour s’engager ? "Vu mon cas je dirai qu’il n’y a pas d’âge pour s’engager. Ce sont plus de questions de disponibilités, de compétence et de parcours de vie qui font qu’on se retrouve à défendre des solutions d’accueil pour les réfugiés. Chacun peut participer à ce changement de regard sur les migrations."

Elle évoque aussi un projet qui lui tient à cœur, la Sisters house : "C’est à la fois un dispositif d’hébergement d’urgence de femmes migrantes mais aussi d’accompagnement, d’information et d’orientation psychologique, médicale et sociale. Un dispositif qui tient compte des spécificités du parcours migratoire des femmes. Des personnes extrêmement vulnérables. C’est donc un espace non mixte où toutes les personnes qui organisent l’encadrement de cet accueil sont des femmes et où l’hébergement est un premier pas vers un accompagnement plus complet et concret pour faire face à leurs besoins plus spécifiques."

Une jeunesse mobilisée durant le confinement

Adriana Costa Santos termine en expliquant que beaucoup de jeunes se sont mobilisés pour les réfugiés durant cette crise du coronavirus : "On a vu dans tous les dispositifs d’accueil en Wallonie et à Bruxelles des jeunes qui étaient prêts à se mobiliser pendant le confinement pour organiser l’accueil dans les maisons d’hébergement collectifs. Rien que pour le projet Sisters house, il y a plus de 60 jeunes femmes bénévoles qui sont venues pour prendre le relais d’autres bénévoles qui ont dû se mettre en retrait durant le confinement. Des jeunes ont donc comblé ces manquements et ont participé à la solidarité".