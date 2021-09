Journée mondiale contre la rage : l'AFSCA met en garde contre cette maladie mortelle

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) profite de la journée mondiale contre la rage pour rappeler aux amis des animaux que la rage tue encore chaque année des dizaines de milliers de personnes, essentiellement en Afrique et en Asie, et encore bien plus d'animaux.

En Allemagne, un chiot contaminé, importé de Turquie sans les garanties et contrôles nécessaires, est mort de ce virus en septembre, rappelle l'AFSCA dans un communiqué mardi.

40% des victimes sont des enfants de moins de 15 ans

La plupart des infections proviennent de morsures par des chiens. Et dans 40% des cas, les victimes sont des enfants de moins de 15 ans, avance l'AFSCA.

Selon l'Organisation mondiale de la Santé animale (OIE), la vaccination massive des chiens dans les zones à risque s'avère être la solution la plus économique et la plus efficace à long terme, et permet d'interrompre le cycle de transmission du virus du chien à l'homme. L'objectif de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est que d'ici 2030, plus personne ne décède de la rage.

La Belgique est indemne de rage depuis 2001. Depuis 2016, la vaccination d'un animal n'est plus obligatoire dans notre pays, sauf pour ceux qui emmènent leur chien ou leur chat à l'étranger. Toute personne qui ramène un chat ou un chien en Belgique est également tenu de le faire vacciner au préalable.

L'AFSCA rappelle encore qu'il peut s'écouler six mois avant qu'un animal contaminé ne présente les premiers symptômes mais, deux semaines avant leur apparition, l'animal peut déjà avoir contaminé d'autres personnes et animaux.