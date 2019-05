Journée des enfants disparus : « Partagez les informations de Child Focus, c’est crucial »

À l’occasion de la Journée internationale des enfants disparus, Miguel Torres Garcia, vice-directeur de Child Focus, était l’invité de l’actu de Week-end Première : « Le 25 mai est l’occasion de rappeler des disparitions anciennes qu’on ne doit pas oublier. »

Le 25 mai est synonyme de Journée internationale des enfants disparus. Miguel Torres Garcia de Child Focus estime que c’est le moment de mobiliser la population : « C’est l’occasion d’inciter la population à collaborer à la recherche en partageant les informations diffusées par Child Focus. C’est crucial. »

« Ovni » dans le monde belge

Lancée il y a 21 ans, l’organisation a dû trouver sa place au début. « À sa création, Child Focus était un ovni dans le monde belge. Petit à petit, les choses sont installés », commente Miguel Torres Garcia.

Les responsabilités sont bien distinctes, les autorités judiciaires et les services de police sont compétents pour les recherches. L’activité de Child Focus est quant à elle double : diffuser les témoignages et les donner aux autorités mais 95% des activités de l’organisation se concentrent sur le soutien aux familles.

Le vice-directeur de Child Focus explique également la situation en Belgique : « Le phénomène des fugues et des enlèvements parentaux internationaux est de loin le problème le plus important. À Bruxelles, en raison du caractère international de la ville, le nombre d’enlèvements internationaux est très important. Il y en a environ 400 par an, c’est très important par rapport aux autres pays européens. La Belgique est aussi un lieu de passage de mineurs non accompagnés. »

L’impact des réseaux sociaux

Selon Miguel Torres Garcia, le passage de la diffusion d’informations par papier aux réseaux sociaux a changé la donne : « Ça aide : l’impact est beaucoup plus important et beaucoup plus rapide. C’est à double tranchant : beaucoup de personnes sont au courant, mais certains laissent parfois des commentaires désobligeants. »

Il pointe également la question du respect de la vie professionnelle : « Une fois qu’on a donné des informations personnelles sur Internet, cela vous poursuit. Nous jouons un rôle important pour faire déréférencer des résultats sur les enfants disparus. Si vous avez fugué dans votre jeunesse, ce n’est pas agréable, quand vous postulez à 24-25 ans que votre futur employeur voit que vous avez eu des » problèmes « lors de votre adolescence. »

La justice et les investissements

Il s’inquiète de la longueur des procédures civiles et pénales en raison d’un manque financier : « On a la justice que l’on mérite. Il faut mettre la justice au centre des débats. On ne peut pas permettre que des victimes attendent deux ou trois ans un procès. S’il y a un appel, les procédures sont encore plus longues. C’est une question d’investissement. »