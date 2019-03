Journée des droits des femmes: Greta Thunberg désignée femme de l'année en Suède

Sur Facebook, la jeune femme a publié une photo d'elle et de sa petite soeur lorsqu'elles étaient plus jeunes pour montrer son soutien à la "sororité" en cette Journée internationale des droits des femmes.

Plus j'en apprends sur la crise climatique, plus je réalise combien le féminisme est crucial

"Nulle part dans le monde, femmes et hommes ne sont égaux. C'est un fait. Il suffit de regarder qui détient l'argent et qui est au pouvoir. Encore aujourd'hui, nous avons un long chemin à parcourir pour l'égalité. Et nous devons le reconnaître", a-t-elle écrit en légende.

"Plus j'en apprends sur la crise climatique, plus je réalise combien le féminisme est crucial. Plusieurs études montrent que les hommes émettent en moyenne plus (de gaz à effet de serre, NDLR) que les femmes. Et que les femmes seront les plus touchées par la crise climatique. Nous ne pouvons pas vivre dans un monde durable aussi longtemps que tous les genres et personnes ne sont pas traités de manière égale."