Journée de mobilisation: pour certains citoyens, "les sorties et les vacances, c'est fini"

Ce vendredi, les syndicats dénoncent une nouvelle fois la politique du gouvernement fédéral, notamment en matière de pensions. La journée risque d’être assez compliquée en matière de circulation. Mais pourquoi exactement ? Les revendications sont multiples : il y a la réforme des pensions, les métiers pénibles, mais aussi ce pouvoir d’achat qui stagne, surtout pour les produits de première nécessité ou les dépenses incontournables.

Concessions et sacrifices

De plus en plus de citoyens peinent à joindre les deux bouts. Un exemple parmi des milliers d’autres : elle s’appelle Cynthia, elle est caissière et travaille 24 heures par semaine. Cet horaire lui rapporte 1200 euros par mois. "Si je faisais beaucoup plus d’heures au travail et si j’avais le salaire qui augmentait bien entendu en conséquence aussi, je ne pourrais en rien vivre plus décemment que ce que je fais maintenant", déplore la jeune femme avant d'ajouter : "En soi, ça veut juste dire que je pourrais peut-être plus facilement payer mes factures, quelque chose de normal pour tout le monde, qui là est compliqué."

Pour l'instant, cette travailleuse doit sans arrêt faire des choix : "Ou c’est ma facture d’eau ou c’est ma facture d’électricité. Tout ce qui est sorties, c’est oublié depuis longtemps, les vacances encore plus, restaurant aussi. Mes vêtements, je crois que ça fait déjà quelques années maintenant que je n’achète plus vraiment de vêtements, c’est toujours ceux que je récupère de mes sœurs ou d’amies", témoigne Cynthia.

L'objectif: augmentation du niveau de vie

Côté syndical, c'est une goutte d'eau dans un vase déjà trop plein. La secrétaire générale de la CSC, Marie-Hélène Ska, estime qu’il est vraiment grand temps de relever les salaires : "Le Premier ministre n’arrête pas de dire que l’emploi est là, mais les fins de mois sont difficiles pour tout le monde. Les travailleurs se sont serré la ceinture pendant des années, il est temps que chacun voie enfin son niveau de vie augmenter", déclare-t-elle.

Pour elle, les travailleurs doivent vivre et non survivre. C'est pourquoi les trois syndicats — CSC, FGTB et CGSLB — se réuniront à 11 heures devant le siège de la Fédération des Entreprises de Belgique à Bruxelles.