Journée de la rénovation : 33 projets à découvrir pour faire des économies d'énergie

La sixième édition de la "Journée de la Rénovation" bat son plein ce dimanche. L’occasion pour ceux qui hésitent à franchir le pas de découvrir des projets en Wallonie et à Bruxelles mais aussi l’occasion de discuter avec des architectes. Au total, 33 projets étaient visibles dans le respect des règles sanitaires, covid oblige. Le but ? Mettre en avant toutes les possibilités de transformations et les nouvelles techniques d’économie d’énergie.

Stéphanie Lemaître est architecte. Elle a choisi d’ouvrir les portes de sa maison située à Auderghem aux visiteurs curieux. Une maison datant des années 30 et entièrement rénovée. "Ici on a remplacé la totalité des installations techniques. On a refait entièrement l’électricité, le chauffage, l’eau chaude sanitaire et la ventilation. Il n’y a rien à faire, dans ces maisons-là, tout est obsolète donc il faut tout recommencer à zéro et tout reconstruire."

"Principalement, on est quand même un bureau d’architecture donc c’est chouette d’ouvrir nos portes aux visiteurs ou même des architectes qui viennent prendre des références et s’inspirer. C’est ça le métier aussi. C’est le partage et l’ouverture."

La rénovation s’inscrit dans un réel enjeu de société. Dans le cadre de son Plan Climat horizon 2030, la Région bruxelloise rendra d’ailleurs le certificat PEB obligatoire. Les propriétaires de logements devront réaliser au maximum tous les cinq ans une des interventions préconisées pour une meilleure isolation et la production d’énergie renouvelable…