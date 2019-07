Jour du dépassement: depuis lundi, l'Humanité vit à crédit… et maintenant?

L'empreinte écologique est un indicateur créé par le Dr. Mathis Wackernagel dans les années nonante. Il se veut aussi exhaustif que possible et regroupe l'ensemble des utilisations des ressources naturelles par l'activité humaine : "nourriture, bois, fibres, absorption du carbone et infrastructure", détaille un communiqué du Global Footprint Network, fondé par Mathis Wackernagel. Notons que "l'absorption du CO 2 représente 60% de la demande totale que nous plaçons sur les écosystèmes naturels de la Terre".

Plusieurs raisons expliquent l’avancée annuelle de cette date à partir de laquelle l’humanité vit à crédit. Mais en premier lieu, c’est l’augmentation exponentielle de la population humaine qu’il faut pointer du doigt : "si nous sommes plus nombreux, nous allons vouloir plus d’énergie, manger plus, etc.", explique Mathis Wackernagel.

Aujourd’hui, Mathis Wackernagel est président et fondateur du Global Footprint Network, un réseau international d’information sur le développement durable réunissant les scientifiques de plus de 50 pays. Ce sont eux qui sont à l’origine de cette notion de "jour de dépassement".

Même si l’on ne tenait compte que des gaz à effet de serre, on constate que les émissions continuent d’augmenter. Il convient pourtant de non seulement stabiliser la courbe, mais surtout l’inverser. "Même si l’on restait aux niveaux d’aujourd’hui, cela n’irait pas. On utilise actuellement 75% de plus que ce que la Terre peut renouveler. Donc même si l’on restait à ce niveau-là, ce n’est pas viable sur le long terme", s’inquiète le scientifique.

Les conséquences désastreuses pour le climat, l’environnement ou la biodiversité ne sont plus à prouver, mais "l’effet le plus important pour les gens, ce sont les conséquences sur l’économie, met-il en garde. L’économie, c’est comme une machine. Et une machine sans ressources, elle ne bouge pas. Si l’on a une économie qui dépend de ressources que nous n’avons pas, on se met en danger."

►►► À lire aussi : Pourquoi le recyclage du plastique est-il responsable d’un début de crise à l’échelle mondiale ?

Les bons et moins bons élèves

Bien sûr, tous les citoyens du monde n’adoptent pas le même mode de vie. Si tout le monde vivait comme les habitants du Qatar, ce jour du dépassement surviendrait le 11 février. Si nous vivions tous, en revanche, comme les Indonésiens, le jour d’épuisement des ressources annuelles de la Terre n’arriverait que le 18 décembre. En Belgique, ce jour est survenu le 6 avril. Pour l’Europe, la date est au 10 mai. Notre consommation est donc bien plus élevée que la moyenne mondiale.

"Il existe une corrélation entre ce que les gens gagnent et l’utilisation des ressources. Si le niveau de vie est plus élevé, on a plus de pouvoir d’achat. On achète donc plus de choses et cela utilise plus de ressources", explique Mathias Wackernagel. Encore faut-il tenir compte, à niveaux égaux, de la façon dont l’argent est dépensé. "Si l’on achète son électricité d’une entreprise qui fonctionne au charbon, on utilise beaucoup plus de ressources que si l’on produit de l’énergie photovoltaïque, par exemple. La technologie peut donc aussi être utilisée pour diminuer fortement la demande en ressources naturelles", signale-t-il. Le Costa Rica, par exemple, est l’un des rares pays du monde à vouloir s’ériger en pionnier mondial de la dé-carbonisation.