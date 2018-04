Jonas Ben Ahmed, premier acteur transgenre dans une série française

En intégrant Plus Belle La Vie, Jonas Ben Ahmed est devenu le premier comédien transgenre dans une série en France.

Jonas Ben Ahmed est né assigné fille. 26 ans plus tard, il intègre le casting de "Plus belle la vie" en mars 2018 et devient le premier comédien transgenre au générique d’une série en France, ce qu’il a "du mal à réaliser".

S’il considère avoir "ouvert une porte", il se dit choqué qu’il n’y a pas eu d’autres acteurs transgenres dans des séries en France : "Je me dis que cette porte, dans d’autres pays, elle a été ouverte bien avant".

"Une grande résurrection"

Jonas a attendu d’avoir 18 ans pour faire son coming-out, car il craignait un rejet de la part de ses parents. D’ailleurs, quelques mois après, "une rupture familiale" s’en est suivie. En ce qui concerne ces amis, il a choisi d’annoncer sa transidentité "au cas par cas" : "Je préfère prendre le temps d’expliquer plutôt que de faire une annonce générale sur Facebook". Tous ses proches ne l’ont pas accepté, ce qu’il estime "normal".

Aujourd’hui, le comédien a 26 ans et se dit apaisé. Il ne regrette plus de ne pas être né assigné garçon, même si sa vie aurait été "carrément plus facile" : "Aujourd’hui, je n’ai plus honte d’être né fille (…) ça m’a permis d’être l’homme que je suis aujourd’hui. Et je suis fier de l’homme que je suis aujourd’hui".