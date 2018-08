Joël Robuchon, le chef français aux 27 étoiles Michelin, est décédé

Le chef français le plus célèbre au monde s'est éteint lundi 6 août, à l'âge de 73 ans. "Visionnaire, il a bouleversé à tout jamais les codes de la haute cuisine" annoncent nos confrères du Figaro.

Sacré "Meilleur Ouvrier de France" en 1976, "Chef de l'année" en 1987 puis "Cuisinier du siècle" en 1990. À ce jour, il est le chef qui détient le plus d'étoiles au monde au guide Michelin.

Dans chacun de ses restaurants à travers le monde, Joël Robuchon reste fidèle à ses principes, qui ont fait de lui un guide de la gastronomie française : un choix de produits exceptionnels et une simplicité d'exécution grâce à son talent dans le choix et la formation de ses chefs.



Il était aussi connu des téléspectateurs avec une émission de télévision diffusée sur France 3 "Bon appétit, bien sûr" qui proposait des recettes de grands chefs venant de toutes les régions de France. Des recettes à la fois peu coûteuses, et réalisables par tous.