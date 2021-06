JO de Tokyo : huis clos ou pas huis clos ?

Les Jeux olympiques de Tokyo se tiendront-ils oui ou non à huis clos? C'est la question que doivent trancher les organisateurs et les autorités japonaises lundi, à un mois du plus grand événement sportif international, transformé par la pandémie.

Des médias nippons anticipent la présence de spectateurs locaux, mais en nombre limité.

Dès mars, les organisateurs ont pris la décision - sans précédent dans l'histoire olympique - d'interdire la venue de spectateurs de l'étranger en raison d'un risque sanitaire jugé trop élevé. De plus, ils n'ont cessé de reporter une décision sur les spectateurs résidant au Japon notamment pour tenir compte de la situation dans l'archipel le plus tard possible.

La réunion sur ce sujet crucial est prévue à partir de 07H00 GMT et cinq parties seront représentées: le Comité d'organisation de Tokyo-2020, le gouvernement japonais, le gouvernement de la métropole de Tokyo, le Comité international olympique (CIO) et le Comité paralympique international (CPI).