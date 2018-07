Jeux vidéo et jeux de hasard en ligne, mêmes dangers d'addiction ?

En cette période de Coupe du Monde, la Commission des Jeux de Hasard a sorti une campagne de prévention à l’attention des plus jeunes, tentés par les paris sportifs en ligne. La Commission le rappelle, les joueurs présentant le plus de pathologies liées au jeu effectuent leur premier pari en moyenne vers 20 ans, soit 5 ans plus tôt que les joueurs non-problématiques. Par ailleurs, l’Organisation Mondiale de la Santé a reconnu fin juin la dépendance aux jeux vidéo comme une véritable addiction. Peut-on comparer ces deux addictions, relèvent-elles des mêmes mécanismes ? Faut-il réglementer l’accès aux jeux vidéo comme on réglemente celui aux jeux de hasard en ligne ?

Pour en parler, Marie Vancutsem reçoit autour de la table de "Débats Première" ce mardi 3 juillet en direct dès 12h sur La Première, Etienne Marique, président de la Commission des jeux, Emmanuel Mewissen, CEO d’ARDENT GROUP (notamment Circus, 777.be) et membre de BAGO (Belgian Association of Gaming Operators), Pascal Minotte, psychologue, responsable de projets et chercheur au CRéSaM (Centre de Référence en Santé Mentale) et Mélanie Saeremans, psychologue à la Clinique du Jeu au CHU Brugmann.