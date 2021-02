Jeux vidéo : arnaques à la vente ? - On n'est pas des pigeons (33/183) - 21/02/2021 Ça nous déjà arrivé à toutes et tous, on veut (se) faire plaisir et on décide d’acheter un jeu vidéo. Problème : on n’a pas forcément envie de casser la tirelire et on tente de trouver les alternatives à l’achat neuf en magasin. Nombre se tournent alors vers des jeux en boîte d’occasion ou des jeux dématérialisés en ligne.