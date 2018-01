Jeux olympiques: ces sports réservés aux femmes

La natation synchronisée s'ouvre petit à petit aux hommes

Vous connaissez peut-être ce sport où des nageuses, en apnée, effectuent de gracieux mouvements avec leurs jambes. Si la pratique est majoritairement associée aux femmes, elle leur est également exclusivement réservée lors de Jeux olympiques.

"C'est une discipline qui, un peu comme la danse, est souvent vue comme plus féminine et plus sensible", pointe Roldan Ponsetti, organisatrice d'événements pour la Fédération Francophone Belge de Natation (FFBN). Selon elle, la pratique de la natation synchronisée à haut niveau nécessite une bonne ligne de jambe, comme en danse classique. La souplesse est aussi une qualité essentielle pour ce sport.

Parmi les dix clubs affiliés à la FFBN où il est possible de pratiquer la natation synchronisée, on dénombre 320 inscrits. Le masculin l'emporte puisqu'un nageur pratique cette discipline. "C'est un sport minoritaire par rapport aux autres sports aquatiques", justifie-t-on à la fédération.

C'est le Comité International Olympique (CIO) qui choisit les disciplines représentées lors des JO. D'après les critères olympiques, intégrer la longue liste des sports à médailles nécessite "une large pratique à travers le monde". Après les Jeux olympiques de Londres en 2012, certains nageurs masculins ont écrit au CIO et à la Fédération Internationale de Natation (FINA), frustrés d'être exclu de la pratique.

À l'international, la gent masculine fait progressivement son entrée dans le domaine grâce à des compétitions mixtes. Certaines condition doivent être remplies pour qu'une homme puisse participer à ce type de compétition : se raser les jambes, avoir les cheveux plaqués avec de la gélatine et porter un maillot de gala.

Cette ouverture n'est pas encore de mise pour les Jeux olympiques. Ce seront donc uniquement des femmes qui s'affronteront pour la médaille d'or en 2020 afin de succéder au duo russe, vainqueur de la compétition en 2016.