Jeunes, seniors et police enregistrent un rap pour demander plus de courtoisie sur la route

Qui ne peste jamais dans les embouteillages, ou contre un automobiliste qui ne vous laisse pas passer sur un passage pour piétons. La courtoisie sur la route, c'est le thème d’un clip... Un clip réalisé à Mouscron.

A la manœuvre, et à la baguette, quatre partenaires : la police locale, Hainaut seniors, la maison de jeunes La Frégate et les Responsible Young Drivers.

Ce samedi, une dizaine de participants ont enregistré la bande-son du clip. "Le clip s'appelle Juste un essai et c'est exactement ce que nous demandons. Nous invitons les gens à essayer d'être plus sympa sur la route, plus courtois. Cela égaye la journée et je suis persuadé que la courtoisie permet de réduire le nombre d'accidents sur la route", glisse Ralph Spegelaere, rappeur en herbe et employé au sein de la cellule Prévention de la police de Mouscron.

Le clip, c'est aussi un projet intergénérationnel. "Nous avons voulu mettre ensemble deux générations qui ne se côtoient pas forcément et finalement, ils se parlent, ils apprennent des choses les uns des autres. C'est un très beau projet", ajoute Caroline Vansteenbrugge, de l'antenne mouscronnoise de Hainaut Seniors.

Le plus jeune participant est âgé de 13 ans. "Quand j'arrive devant un passage pour piétons, les automobilistes ne me laissent pas toujours passer", lâche Steven. "J'ai aussi déjà été renversé. J'étais à vélo et j'ai été percuté par une voiture qui voulait se garer. L'automobiliste ne s'est même pas arrêté. Il a pris la fuite."

Evy, 15 ans, a déjà failli être heurtée par une voiture alors qu'elle allait emprunter un passage zébré. Depuis, elle est très prudente. Et elle ajoute : "Quand quelqu'un est courtois, ça donne envie d'être courtois. C'est comme quand quelqu'un sourit, ça donne envie de sourire."

L'aînée du groupe, c'est Marie-Claire, 80 ans. A la base, le rap n'était pas sa tasse de thé. Et c'est toujours pas le cas. "C'est très difficile mais bon, je me suis lancée dans cette aventure, je me devais de continuer. Et puis, si le rap et le clip, c'est une manière de communiquer, eh bien, oui, c'est très bien ainsi."

Pour bien rapper, Marie-Claire peut compter sur Lotfi Darsi, coach vocal et animateur à la maison de jeunes La Frégate. "Ce n'est pas évident parce que tous les participants sont amateurs. Mais ça se passe dans la bonne humeur. On répète, on recommence, et finalement, le résultat est génial."

La bande-son est maintenant dans la boîte. Le tournage du clip est prévu la semaine prochaine. Il sera diffusé le 21 mars, en marge de la semaine de la courtoisie au volant.