Jeunes pour le climat : sous l'angle des Hauts Parleurs, la chaîne des jeunes reporters francophones

Produits par une petite société indépendante qui ne lâche rien depuis 3 ans, les Hauts Parleurs sont 150 journalistes à réaliser dans le monde plus de 300 vidéos qui circulent partout et pas que sur YouTube. Pour l’émission Le maxi Bar de l’Europe coproduite par la RTBF et TV5-monde, une équipe belge des hauts parleurs est allée à la rencontre des jeunes pour le climat. Alice et sa camerawoman ont suivi et tenté de comprendre ces moins de 25 ans pour qui défiler dans les rues chaque jeudi est avant tout un acte de désobéissance civile. Elles ont choisi de suivre Augustin, 18 ans. Un collégien très informé sur les problématiques liées à l’environnement et le climat. Un jeune qui dégage aussi une énergie, un enthousiasme impressionnant pour son âge. Lors de la manifestation du 14 février, il fêtait justement ses 18 ans. On se souvient généralement tous de cet anniversaire-là… Pour lui, il sera relié avec cet engagement-là.

« On est obligé de mener des actions comme celles-là, des actions de désobéissance parce que sinon on ne se fait jamais entendre et donc c’est en faisant cela qu’on fera bouger les choses. Je vais désobéir, je vais manifester tant qu’on n’obtiendra rien de conséquent. » Rien n’entame la détermination d’Augustin. Le jeudi, c’est manif' climat, obligé !

« Putain le climat »

Ou encore « Tous ensemble », voilà quelques-uns des slogans clamés hauts et fort par les jeunes du jeudi. Des jeunes qui dénoncent également le fait qu’en Belgique, il y a quatre ministres de l’Environnement. D’où l’envoi il y a plusieurs jours de SMS sur les portables des élus. « Pour moi, c’était un moyen contraignant d’obtenir quelque chose de nos politiques, ce sont des personnes pour qui on vote, qui sont censées nous représenter, explique Caroline, membre du collectif Act for climate Justice. C’est de la désobéissance civile parce qu’il y a une espèce de désillusion quant à nos politiques. Signer des pétitions et manifester ça ne fait pas bouger les choses. On est entendu mais pas écouté par nos politiques, on a besoin de passer à l’action. »