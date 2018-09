Jeune cycliste renversé à Perwez: ils étaient 5500 en 2017, et 1 fois sur 3, il y a délit de fuite

C’est un coup de gueule qui fait le "buzz" comme on dit sur les réseaux sociaux. On y voit d’abord un jeune cycliste de 15 ans à terre sur une route de campagne dans la commune de Perwez. Arthur, c’est son nom est couvert par ce qui semble être une couverture. On comprend tout de suite que quelque chose de grave est arrivé.

Son père prend la parole. Il est furieux et raconte : " Mon fils m’a appelé pour me dire qu’il avait été renversé par une voiture ". Il fait alors un appel à témoin. C’est un 4x4 qui a percuté le jeune cycliste avec son rétroviseur, dit-il. Le chauffard ne s’est pas arrêté et le père de préciser : " C’est inhumain de laisser pour mort quelqu’un sur la route. Arthur souffre énormément de la hanche et de l’épaule ".

Les chiffres

Un fait divers qui nous rappelle ces chiffres communiqués par l’institut VIAS (anciennement l’IBSR). Au moins 5500 cyclistes ont été heurtés par une voiture en 2017. Dans 34 % des cas, il y a eu un délit de fuite.

Le délit de fuite est punissable

Depuis le 15 février dernier, les sanctions pour délit de fuite ont pourtant été renforcées. Une différence est maintenant faite entre les accidents avec blessés et ceux avec tués.

Dans le premier cas, le coupable est passible d’un emprisonnement de quinze jours à trois ans et/ou d’une amende de 3.200 euros à 40.000 euros, ainsi que d’une déchéance du droit de conduire d’une durée de 3 mois au moins et 5 ans au plus ou à titre définitif. Si l’accident a entraîné la mort, la peine de prison peut aller jusqu’à quatre ans.