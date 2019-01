Jeudis pour le climat: 10.000 manifestants à Bruxelles, selon une première estimation de la police

Environ 10.000 jeunes manifestants se sont élancés ce jeudi de la gare du Nord pour réclamer aux autorités des mesures fortes en faveur du climat. C'est donc moins que jeudi dernier, quand 35.000 manifestants s'étaient réunis dans la capitale. Il s'agit cependant de chiffres provisoires.

Le rassemblement devait avoir lieu à la gare du Nord à 10h30. Le départ était fixé à 11h mais a finalement été donné vers 10h15.

Les jeunes scandent leur désormais célèbre slogan: "Plus chauds, plus chauds, on est plus chauds que le climat!".

Interrogée par notre journaliste sur place, une jeune manifestante, présente pour la première fois, explique: "Notre professeur et les autres élèves nous ont encourage à venir. C'est vraiment cool de faire un truc comme ça. Notre professeure est là avec nous et nous soutient". Elle dit manifester pour le recours aux énergies renouvelables.