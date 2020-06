Jérusalem : Iyad Hallak, autiste palestinien, tué par la police israélienne qui pensait qu'il était armé

Autiste, Iyad Hallak traversait presque chaque jour sous le regard des policiers israéliens la "Porte des Lions" pour se rendre à son école dans la Vieille ville de Jérusalem. Mais samedi, il a été tué par la police et depuis les Palestiniens ne décolèrent pas. Samedi 30 mai, quartier de Wadi el-Joz, dans le vallon sous le Mont des Oliviers, à Jérusalem-Est: Iyad Hallak, garçon "poli", amateur de jardinage et collectionneur de parfums selon son oncle Oussama, boit le thé préparé par sa mère et se rend avec sa maîtresse à l'école Elwyn Al-Quds, sise au pied de l'esplanade des Mosquées.

Grand, fort d'épaules, les cheveux marrons, Iyad Hallak en impose physiquement. Mais l'homme de 32 ans a aussi l'âge mental d'un enfant de huit. Depuis six ans, Iyad fréquente cette école de Jérusalem qui s'occupe des personnes avec des handicaps congénitaux. Iyad adore l'école et, au plus fort de la crise du nouveau coronavirus, il souffrait de ne pouvoir s'y rendre, affirment des proches à l'AFP.

La maison familiale est située à une dizaine de minutes de marche de l'école, juste derrière la Vieille ville. Puisque Iyad est autiste, sa mère, Rana, l'a accompagné pendant des années. Ces derniers mois, la famille lui a toutefois appris à se rendre seul à l'école. "Je surveillais toujours où il était, on se contactait sur WhatsApp", souffle sa mère, voile noir du deuil, silhouette frêle et mains tremblotantes. Ce samedi matin, une enseignante a fait le trajet avec Iyad. Mais, une fois à la "Porte des Lions", arche de pierre ocre et sable nommée "Bab al-Asbatt" en arabe et "Shaar HaArayot" en hébreu, la situation a dégénéré.

Son enseignante a dit aux policiers qu'il était handicapé

Iyad allait piocher son téléphone dans sa poche. Des policiers ont cru qu'il sortait une arme, d'autant que les attaques sont relativement courantes envers les forces israéliennes. Selon un communiqué de la police, des membres des forces de l'ordre ont "sommé" Iyad de stopper son geste, puis "commencé à le poursuivre à pied". "Durant cette poursuite, des officiers ont ouvert le feu sur le suspect", selon la même source. "Son enseignante a dit aux policiers qu'il était handicapé et leur a demandé de vérifier son identité, mais ils l'ont gardée à l'écart et (...) ont tiré", affirme de son côté le père d'Iyad, Kheiri, qui a perdu son seul fils.

Le trentenaire a été tué de deux balles, selon la famille, qui a récupéré le corps après autopsie. Comment la police des frontières israéliennes, qui contrôle l'accès à la Vieille ville, a-t-elle pu tirer sur cet homme autiste qui passait là chaque jour, s'interroge la famille. Le tireur, recruté récemment dans l'unité, "se croyait en réel danger", selon son avocat. Mais Iyad n'était pas armé. La famille, elle, veut voir les images, d'autant que la Vieille ville est quadrillée de caméras de surveillance.