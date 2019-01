Jeanneke-Pis, Ducasse d'Ath, Lac d'Amour: ces lieux belges où l'on jette des pièces comme à Rome

Lors d'un voyage à Rome, difficile de passer à côté de la fontaine de Trevi, que ce soit pour l'admirer, ou pour y jeter une pièce de monnaie. Mais ce que l'on sait moins, c'est que la tradition à laquelle s'adonnent bon nombre de touristes génère beaucoup d'argent, récolté jour après jour dans le bassin de l'édifice. À l'heure actuelle, les pièces repêchées sont offertes à des associations d'aide aux personnes dans le besoin. Mais dès le 1er avril 2019, la ville de Rome mettra ses bons sentiments de côté : l'argent que génère la fontaine de Trevi et toutes les fontaines de la ville sera reversée à des "projets d'assistance et de solidarité de la municipalité". Chez nous aussi, plusieurs monuments et lieux touristiques recueillent les pièces de leurs visiteurs. Qu'il s'agisse d'un lac, d'une fontaine ou d'une Basilique, chaque endroit possède sa propre histoire à raconter...

Selon la légende, une jeune fille, Minna, se serait réfugiée dans les bois pour fuir un mariage arrangé. Son véritable amoureux, Morin, était parti en guerre. Une fois de retour, sa bien-aimée serait morte de tristesse et d'épuisement dans ses bras. L'homme aurait alors dévié un ruisseau, construit un barrage et enterré la jeune Minna. Il aurait enfin laissé l'eau submerger l'endroit après destruction du barrage, ce qui aurait donné naissance au Lac d'Amour.

Philanthrope: Jeanneke-Pis à Bruxelles

Les pièces recueillies sont utilisées dans la recherche contre le cancer. - © THIERRY ROGE - BELGA

Si son homologue masculin est l'un des monuments les plus mondialement connus de notre patrimoine, la notoriété de Janneke-Pis n'est plus à faire non plus. Érigée en 1985 par Denis-Adrien Debouvrie, elle se situe dans l'impasse de la Fidélité, à côté de la rue des Bouchers.

Son sculpteur était également propriétaire de plusieurs restaurants de l'Îlot Sacré, et aurait voulu réparer une inégalité vieille de plus de 500 ans entre hommes et femmes. D'aucuns souligneront l'intérêt commercial d'une nouvelle attraction touristique dans une ruelle proche de restaurants dont il était propriétaire.

Ici aussi, touristes et passants jettent des pièces au fond de cette fontaine symbolisant la Fidélité. Le montant sacrifié serait une preuve de l'affection que l'on porte à l'être aimé. Mais de nombreux superstitieux ignorent que leurs dons participent à une bonne cause : les sommes récoltées vont à la recherche contre le cancer.