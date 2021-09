Jean-Paul Belmondo est décédé, l'enfant gâté du cinéma français nous quitte à 88 ans

Jean-Paul Belmondo enchaîne les films. Après le succès d'"A bout de souffle", il va en tourner trente en cinq ans. Et il travaillera avec les plus grands: Jean-Luc Godard mais aussi Claude Chabrol ("A double tour"), Georges Lautner ("Le professionnel", "Le Guignolo", "Joyeuses Pâques"), Henri Verneuil ("Un singe en hiver",...), Jean-Pierre Melville ("Léon Morin, prêtre",...), Philippe de Broca ("L'homme de Rio", "Le Magnifique",...). Il y a également Marcel Carné, Claude Sautet, Louis Malle, François Truffaut, Philippe Labro,... Et puis Claude Lelouch avec qui il tournera trois fois. On se souvient notamment de son rôle de Sam Lion dans "Itinéraire d'un enfant gâté" en 1988.

Il essaye d'alterner les rôles légers et les œuvres plus sérieuses. Mais dans ses mémoires publiées en 2016, il reconnaît, presque avec regrets, qu'on ne l'aimait pas sérieux. "Il n'était pas question, dit-il, que j'ai l'air grave. On m'exigeait joyeux et bondissant, heureux et vivant". Le voici propulsé en héros de comédies et de films d'action et d'aventure. Et plus il y a de cascades, plus il s'amuse. Il aime l'excitation que ces scènes procurent. C'est ainsi qu'on le découvre pendu à un hélicoptère, suspendu dans le vide ou confronté à des animaux sauvages. L'ancien boxeur aime quand ça bouge!